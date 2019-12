So sah die „Kleine Heidelbergerin“ aus, als sie in der Klingentorstraße stand. Foto: privat

Von Holger Buchwald

Heidelberg. Es ist eine nette und innovative Idee der Stadt: "Kleine Heidelbergerinnen", Holzfiguren in Kindergröße, am Straßenrand aufgestellt, sollen die Aufmerksamkeit von Autofahrern vor Kindertagesstätten oder Schulen erhöhen. Doch jetzt wurde die Testphase mit der ersten "Kleinen Heidelbergerin" in der Klingentorstraße abrupt beendet. Denn die Figur wurde nun bereits zum zweiten Mal gestohlen.

Mitte September wurde die erste "Kleine Heidelbergerin" in der Klingentorstraße in der Altstadt aufgestellt. Sie war mit dem Foto eines Mädchens bedruckt und stand in der Nähe des Internationalen Kindergartens des Deutsch-Amerikanischen Instituts. "Den Heidelberger Herbst hat sie noch überlebt", sagt Thomas Raab vom Amt für Verkehrsmanagement. Dass angeheiterte Besucher des Altstadtfestes die "Kleine Heidelbergerin" entwenden könnten, war zuvor seine größte Sorge gewesen. "Wir dachten, jetzt ist alles gut, doch dann wurde sie entführt", sagt Nico Rathmann, der beim Verkehrsmanagement für das Sicherheitsaudit zuständig ist.

Während die erste Figur einfach aus ihrem Ständer herausgehoben werden konnte, war die zweite "Kleine Heidelbergerin" mit demselben Motiv besser gesichert und verschraubt. Das hielt die Diebe aber auch nur zwei bis drei Wochen ab, dann war sie wieder "entführt", wie Rathmann es ausdrückt.

Trotz dieses Rückschlags lassen sich Raab und Rathmann nicht beirren. "Wir werden neue Figuren bestellen und sie an geeigneten Stellen im Boden verankern", sagt Raab. Denn in dem kurzen Zeitraum, in dem das Mädchen am Straßenrand gestanden hat, machte das Amt für Verkehrsmanagement tatsächlich gute Erfahrungen mit ihr. Immer wieder für den Zeitraum einer Woche wurde die "Kleine Heidelbergerin" mal hingestellt, mal wieder abgebaut. Dabei wurde deutlich, wenn sie auf dem Gehweg warnend ihre Hand hob und die Autofahrer direkt ansah, sank die durchschnittliche Geschwindigkeit tatsächlich von 33 auf 31,5 Stundenkilometer. Das allein sei zwar nicht viel, gibt Rathmann zu: "Aber die Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer wurde erhöht. Sie waren bremsbereit", ist er überzeugt.

Eines steht jetzt schon fest: An der Klingentorstraße wird keine neue "Kleine Heidelbergerin" mehr aufgestellt. "Unsere Messungen haben nämlich ergeben, dass dort selten gerast wird", so Raab. Wann woanders die nächsten Holzfiguren am Straßenrand zu sehen sein werden, können Raab und Rathmann noch nicht sagen. Sie wissen auch nicht, wann die nächsten "Kleinen Heidelbergerinnen", die als Einzelstück 450 Euro kosten, geliefert werden können.

Zwei andere "Kleine Heidelberger" wurden von der Künstlerin Barbara Holborn entworfen und hergestellt. Die Weststädterin engagiert sich in der Interessengemeinschaft Fußverkehr (IG Fuß). Plätze dafür haben die Mitarbeiter des Verkehrsmanagements eigentlich schon gefunden. Eine soll in der Liebermannstraße am Schulcampus Mitte in der Südstadt aufgestellt werden, die andere in der Bahnstadt vor einer Kindertagesstätte. Raab: "Wir warten nur noch auf die Freigabe." Wenn sich die Figuren dort bewähren, will das Verkehrsmanagement das Projekt ausweiten.

Bei vielen Menschen scheinen die "Kleinen Heidelbergerinnen" gut anzukommen, wie Rathmann berichtet: "Als die erste Figur in der Klingentorstraße gestohlen wurde, haben viele Nachbarn alle Gebüsche nach ihr abgesucht."