Drei Jahre sollen die Arbeiten an der Schule dauern, so lange ist der Anwohnerparkplatz gesperrt. Die Mietverträge für die Stellplätze wurden gekündigt. Foto: Philipp Rothe

Heidelberg. (ste) Die große Sanierung des Hölderlin-Gymnasiums in der Altstadt wirft ihre Schatten voraus: Die Arbeiten beginnen am ersten Tag der Sommerferien, dann müssen 15 Klassenzimmer in Containern untergebracht werden. Die werden auf dem Anwohnerparkplatz zwischen der oberen und der unteren Friedrich-Ebert-Anlage aufgestellt. Für die vorbereitenden Arbeiten ist das Gelände seit Anfang der Woche gesperrt.

Zunächst wurden Bäume und Büsche zurückgeschnitten und die Poller der Stellplatzabsperrungen entfernt. Dann wurde vermessen, damit die Container später auch an der richtigen Stelle stehen.

Ab der kommenden Woche bereiten die Stadtwerke die Anschlussleitungen für die Entwässerung und den Elektroanschluss vor, berichtet die Stadtverwaltung auf RNZ-Anfrage. Voraussichtlich ab dem 11. Juni werden die Fundamente der Ausweichklassenzimmer betoniert. Insgesamt werden 84 Container aufgestellt, verteilt auf zwei Stockwerke.

Das soll Anfang Juli geschehen, anschließend erfolgt der Innenausbau der Module sowie die Installation der Haustechnik. Die Container werden von der Stadt angemietet, die Kosten belaufen sich auf fast drei Millionen Euro.

Die Sanierung des Gymnasiums ist auf drei Jahre ausgelegt. Die Mieter der Stellplätze wurden laut Verwaltung im Vorfeld über die Sperrung informiert und die Verträge gekündigt. Als Teil-Ersatz werden die gebührenpflichtigen Parkplätze in der Friedrich-Ebert-Anlage abends und sonntags für Anwohner reserviert.

Ursprünglich sollte die Sanierung über sieben Jahre in ebensovielen Abschnitten laufen - dann hätten nicht so viele Klassen ausgelagert werden müssen und die Container hätten wohl auf den Schulhof gepasst. Der Gemeinderat beschloss aber einen schnelleren Bauablauf, und darum wird nun der Parkplatz gebraucht.

Die Hölderlin-Sanierung soll 19,6 Millionen Euro kosten, im ersten Bauabschnitt wird die Tiefgaragenzufahrt aus dem Schulhof an die Friedrich-Ebert-Anlage verlegt und die beiden Häuser mit den Nummern 43 und 45 saniert.