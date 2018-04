Von Micha Hörnle

Heidelberg. Der 24. Oktober 2009 war ein schwarzer Tag: An diesem Samstagmorgen starb ein Jäger, als sein morscher Hochsitz unweit des Handschuhsheimer Berges Hoher Nistler zusammenbrach und den 71-Jährigen unter sich begrub. Laut den Ermittlungen der Kriminalpolizei waren die Stützpfeiler morsch, der Mann fiel aus der Kanzel ungefähr vier Meter tief.

Hagen Jourdan kennt die Geschichte, hat aber dazu seine eigene Meinung: "Dafür kann man niemanden verantwortlich machen. Das muss jeder selbst wissen, auf was er sich da einlässt." Jourdan ist seit über 30 Jahren passionierter Jäger und Ausbildungsleiter der Heidelberger Jägervereinigung mit gut 1170 Mitgliedern. Er macht es selbst so: Er rüttelt erst kräftig an der Leiter, bis er die Sprossen erklimmt: "Aus reinem Selbstschutz." Denn die Jäger sind selbst verantwortlich für die Sicherheit ihrer Hochsitze - seien es die komfortablen, hüttenartigen Kanzeln oder die Drückjagdböcke, auf denen man nur stehen kann. Im Grunde muss jeder zweimal im Jahr überprüfen, wie gut das Holz noch ist.

Vandalismus ist momentan kaum mehr ein Thema - nach einer Serie von Beschädigungen in den Jahren 2009 und 2013 vor allem im Sinsheimer Raum, hinter denen die Polizei militante Jagdgegner vermutete. "In Heidelberg kommt das kaum vor", sagt Florian Haensel vom städtischen Landschafts- und Forstamt. Wenn trotzdem manche Spaziergänger einen umgefallenen Hochsitz sehen, war das wohl eher das Werk der Jäger selbst: "Wenn das Holz morsch ist, sägen wir ihn um und lassen ihn verwittern." Eher gibt es mal Probleme, wenn gerade Jugendliche unbefugt einen Hochsitz "besetzen", aber Jourdan belässt es da bei einer Ermahnung - und macht klar, dass niemand außer dem Pächter da drauf darf.

Wie viele Hochsitze es in Heidelberg gibt, wissen weder Jourdan noch Haensel. Das liegt daran, dass der gesamte Stadtwald an Privatjäger verpachtet ist, die vollkommen frei sind, so viele Hochsitze aufzustellen, wie sie wollen. Nur für den Staatswald in Ziegelhausen kann Haensel Zahlen - 150 bis 200 - nennen, denn da schießt die Stadt im Auftrag des Landes Baden-Württemberg das Wild. Und wenn die Jagdsaison beginnt, also am 1. April, kontrollieren die Stadtförster die Hochsitze automatisch auf ihre Standsicherheit. Fällt hingegen Haensels Kollegen im Stadtwald ein morscher Stand auf, sprechen sie die Jagdpächter an - haben aber sonst keine rechtliche Handhabe. Auf diese "fremden", da privaten Hochsitze klettert Haensel, der selbst einen Jagdschein hat, nicht: "Würde mir nie einfallen." Einen großen Unterschied im Erhaltungszustand der privaten und städtischen Hochsitze ist ihm nicht groß aufgefallen, "aber ich achte auch nicht weiter darauf".

Die Stadt baut ihre Hochsitze nicht selbst, sondern bestellt sie im Großhandel als Bausatz: Ein Drückjagdbock kostet zwischen 100 und 250 Euro, dazu kommt noch für etwa denselben Betrag die Leiter, die Kanzeln kosten um die 500 Euro. Wie lange die halten, liegt am Holz - am langlebigsten ist Lärche oder generell das grünliche kesselimprägnierte -, aber auch an den Witterungsverhältnissen. Manchmal werden auch funktionsfähige Stände aufgegeben - wenn sich in einem Areal nicht mehr jagen lässt, weil alles zugewachsen ist.