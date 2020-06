Heidelberg. (pne) Es war das letzte Ultimatum für "Pilger Javi". Vor gut einem Monat forderte die Evangelische Kirche in Heidelberg den 57-Jährigen noch einmal auf, die von ihm besetzte Außentreppe an der Heiliggeistkirche in der Altstadt zu räumen. Doch Herbert Böhm, so der eigentliche Name des "Pilgers", ließ auch diese Frist verstreichen. Nach wie vor lebt und schläft er auf kirchlichem Territorium, mit Blick auf die historische Steingasse.

"Wir haben das Ganze jetzt unserem Rechtsanwalt übergeben", erklärt der evangelische Dekan Christof Ellsiepen. Man habe Böhm dargelegt, dass die Kirche es nicht länger toleriere, dass er die Treppe in Beschlag genommen habe. "Die Treppe ist kein Wohnort. Das ist ein öffentlicher Platz und das soll es bleiben."

Nach wie vor, so Ellsiepen, biete die Stadt Böhm eine alternative Unterbringung an. Diese hatte er bisher allerdings abgelehnt. Böhm, der laut eigener Aussage an Multipler Sklerose leidet, ist unzufrieden mit der Wohnungsalternative: Er bevorzugt eine Unterkunft mit eigenem Bad und Küche – am liebsten in der Altstadt. In der ihm angebotenen Wohnung müsste er sich Bad und Küche jedoch wohl mit anderen Bewohnern teilen. Böhm selbst wollte sich gegenüber der RNZ nun nicht mehr dazu äußern.

Der "Pilger" lebt seit Sommer 2019 auf der Außentreppe der Heiliggeistkirche. Mehrere Monate hatte die Kirche ihn dort geduldet. Mitte März versprach er, die Treppe freizumachen – gehalten hat er dieses Versprechen bislang nicht.