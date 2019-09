Keine Heimwerker-Utensilien mehr in der Innenstadt: Zum 16. November schließt das "Bauhaus" in der Kurfürsten-Anlage - und damit die zweite Bauhaus-Filiale überhaupt in Deutschland. Die Gründe für die Schließung lässt das Unternehmen offen. Foto: Alex

Von Anica Edinger

Heidelberg. Wieder endet ein Stück Stadtgeschichte - und zwar schon am 16. November. Dann schließt die Bauhaus-Filiale in der Kurfürsten-Anlage und damit das zweite Bauhaus überhaupt in der Unternehmensgeschichte. Das verkündete Bauhaus jetzt via Pressemitteilung. Der Heidelberger Baumarkt mitten in der Stadt war die zweite Filiale in Deutschland nach der Firmengründung im Jahr 1960. Das erste Bauhaus eröffnete damals im Quadrat U3 in Mannheim, 1965 folgte die Heidelberger Filiale.

Erste Gerüchte über eine Schließung kamen bereits vor zweieinhalb Jahren auf. Weshalb das Innenstadt-Bauhaus mit einer Fläche von gut 3400 Quadratmetern schließt, ist aus der Pressemitteilung nicht zu erfahren. Auch eine RNZ-Anfrage bei der Pressestelle blieb unbeantwortet. Telefonisch war bei der Kundenhotline von Bauhaus nur zu erfahren, dass die Pressestelle kein Telefon habe, sondern ausschließlich per E-Mail erreichbar sei.

Naheliegend ist jedoch, dass das kleine Bauhaus in der Innenstadt der Konkurrenz des "großen Bruders" in der Eppelheimer Straße in der Bahnstadt, wo 2010 ein Markt mit 20.000 Quadratmetern eröffnet hatte, nicht länger standhalten konnte. Auch in Viernheim schließt die Bauhaus-Filiale Ende Dezember 2019. Alle insgesamt 70 Mitarbeiter seien frühzeitig informiert worden, heißt es in der Pressemitteilung. Alle wechselten nun in eine der umliegenden Filialen in der Region.

Und was passiert mit dem Gebäude in der Kurfürsten-Anlage? "Es gibt Leute, die sich für das Grundstück interessieren", sagte Baubürgermeister Jürgen Odszuck am gestrigen Donnerstag auf RNZ-Nachfrage. Grundlage für eine zukünftige Bebauung sei der Bebauungsplan aus dem Jahr 2008, an dem die Stadt festhalten will. Um das Grundstück optimal auszunutzen, müsste ein potenzieller Investor wahrscheinlich aber mit den Eigentümern der Nachbargebäude in der Kurfürsten-Anlage kooperieren.

Aber auch eine Teilbebauung des Grundstücks, zu dem auch das Areal des Busbahnhofs mit der darunterliegenden Tiefgarage gehört, sei denkbar, so Odszuck. Bauhaus habe zunächst selbst Interesse gezeigt, das Grundstück zu entwickeln, habe davon aber mittlerweile wieder Abstand genommen.

Unterdessen scheint es beim Bauhaus in der Kurfürsten-Anlage ein ganz normaler Donnerstag zu sein. Ein großes Plakat an der Eingangstüre wirbt für Mitarbeiter an der Service-Station und an der Kasse. Minütlich kommen neue Kunden angeradelt, gehen rein und wenige Minuten später wieder raus mit allerhand Kleinigkeiten, die man noch schnell nach Feierabend besorgen wollte. Tesafilm und Batterien waren das etwa für Tobias Winkelmann, der in der Weststadt wohnt.

Von der nahenden Schließung erfuhr er erst am Donnerstagnachmittag, als die RNZ ihn fragte. Denn an der Bauhaus-Filiale gibt es weder ein Schild noch sonstige Hinweise dazu. "Das finde ich sehr schade", sagt Winkelmann. Es sei schon ein kleiner Luxus gewesen, einen Baumarkt so "vor der Nase" zu haben. Oftmals kaufe er hier Haushaltswaren des täglichen Bedarfs ein. Ab Mitte November muss er dafür nun in die Eppelheimer Straße radeln.

So wie auch Manfred Heinrich. "Ich bedaure das sehr", erklärte er am gestrigen Donnerstag nach seinem Einkauf der RNZ. Zumal die Innenstädte ja immer mehr verarmten. Heinrich lebt in der Altstadt und habe sich im Bauhaus in der Kurfürsten-Anlage gerne mal mit dem "normalen Bedarf" an Heimwerker-Utensilien eingedeckt. Dom Licher denkt unterdessen insbesondere auch an Senioren, die zentrumsnah wohnen und zukünftig "rausfahren" müssen, um ihren Baumarkt-Bedarf zu decken. "Für Bauhaus bedeutet die Schließung einen riesigen Abbau von Kunden", ist er überzeugt. Er selbst kenne das Bauhaus in der Kurfürsten-Anlage noch aus seinen Anfangsjahren. "Damals haben meine Eltern in der Poststraße gebaut und dort eingekauft", sagt er. Weniger dramatisch sieht es eine kurz angebundene Kundin nach ihrem Einkauf: "Es gibt ja noch das große Bauhaus in der Eppelheimer Straße."

Zudem plant Bauhaus laut Pressemitteilung einen weiteren Neubau: Im neuen Mannheimer Columbus-Quartier auf dem ehemaligen US-amerikanischen Militärgelände Benjamin-Franklin-Village in Mannheim-Käfertal soll ein neues "modernes Fachcentrum" entstehen, heißt es in der Mitteilung. Wann, war am Donnerstag von der telefonlosen Pressestelle ebenfalls nicht zu erfahren.