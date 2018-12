Weihnachtsstimmung im Zoo Heidelberg: Am 24. Dezember 2018 liest Zoodirektor Dr. Wünnemann um 11 Uhr Tiergeschichten im Raubtierhaus. Foto: Susi Fischer/Zoo Heidelberg

Heidelberg. (rnz/mare) Wenn das mal kein ausgefallenes Weihnachtsgeschenk ist: DVDs, Bücher, Socken? Nee! Wie wäre es aber mit Weihnachten im Raubtierhaus? Genau das beschert der Heidelberger Zoo seinen Besuchern am Montag, 24. Dezember.

Vor allem kleine Besucher können sich so die Wartezeit auf die richtige Bescherung verkürzen. Der Tierpark hat an Heilig Abend - wie auch an Silvester, Montag, 31. Dezember - von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Und im Raubtierhaus wird Zoodirektor Klaus Wünnemann spannende Tiergeschichten vorlesen. Beginn der Lesung ist um 11 Uhr. Direkt im Anschluss findet ein kurzer Rundgang mit einer kleinen Überraschung für Zoo-Besucher und Tiere statt. Die Veranstaltung ist kostenlos und bereits im Eintritt enthalten.

Darüber hinaus lädt der Zoo aber auch zum Besuch des übrigen Tierparks ein. Vielleicht auch, um einen kleinen Weihnachtsspaziergang zwischen die üppigen Weihnachtsmahlzeiten zu schieben. Zu entdecken gibt es jedenfalls genug, wie der Zoo mitteilt. Etwa der rote Panda oder die Mähnenrobben.

Oder natürlich Neuzugang Elli. Ein Shetlandpony, dass sich mit ihren Mitbewohnern Purzel und Zora die Ponyanlage teilt. Und auch bei den Eseln gibt es neuen Shwung: Die beiden kleinen Hausesel Charlie und Polly leisten dem großen Poitou-Esel Thibaut seit wenigen Monaten Gesellschaft.

Info: An Heiligabend, 24. Dezember 2018, und an Silvester, 31. Dezember 2018, hat der Zoo Heidelberg von 9 bis 13 Uhr seine Tore geöffnet. An den Weihnachtsfeiertagen, 25. und 26. Dezember 2018, und allen anderen Tagen wie gewohnt von 9 bis 17 Uhr.