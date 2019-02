Vom Timo Teufert

Heidelberg. In den Kronen der Bäume im neuen Löwengehege des Heidelberger Zoos klappern die Störche mit ihren Schnäbeln um die Wette, als sich Löwin Binta am gestrigen Dienstag ganz langsam durch das Tor vom alten in das neue Löwengehege wagt. Ihr Partner Chalid hingegen hält nichts vom Trubel zur Eröffnung der neuen Anlage, die der Tiergarten gestern mit rund 200 Gästen und vielen Besuchern feierte: Er bleibt einfach auf seinem Stammplatz im alten Außengehege in der Sonne liegen. Erst nach einer halben Stunde wagt sich auch der Berberlöwe mit der prächtigen Mähne in den neuen Teil des Geheges.

"Das Verhalten heute spiegelt den Charakter der beiden Tiere wider", berichtet Andreas Fackel, der Leiter des Robben- und Raubtierreviers. Binta sei eher forsch, Chalid hingegen sehr sensibel. "Allem Neuen nähert er sich nur mit großer Vorsicht", weiß Fackel. Beim Probelauf habe Binta den Berberlöwen sogar abgeholt: "Das war interessant zu sehen, wie sie ihn durch ihre Körpersprache und durch Rufen in das neue Gehege gebracht hat", sagt Fackel. Die beiden Tiere hätten dann viel und vorsichtig geschnuppert und nach und nach das Gehege erkundet. "Als wir sie abends ins Haus sperren wollten, lagen beide auf der alten Anlage und haben geschlafen", sagt Fackel und vermutet, dass die neuen Eindrücke alle Sinne der Löwen gefordert hätten.

Nach der anfänglichen Aufregung haben Binta und Chalid gestern die Sonne auf dem Löwenhügel im neuen Gehege genossen. Foto: Rothe

Auch an diesem Dienstag wird das Gehege mit seinen Klettermöglichkeiten - es gibt einen Felsen und Liegeflächen an einem alten Baum - eingehend begutachtet. "Die Anlage ist viel interessanter als das Fleisch, das wir aufgehängt haben", hat Fackel beobachtet. Erst nachdem sich die erste Aufregung gelegt hat, widmet sich Chalid dem Fleisch, das an einer Seilbahn vor dem Safari-Jeep aufgehängt ist. Auch sonst hatten sich Fackel und sein Team einiges überlegt, um die beiden Löwen am großen Tag auf die Anlage zu locken: "Wir haben neben dem Fleisch auch Jutesäcke mit Kamelwolle aufgehängt, Blutspuren gelegt und Eselkot verteilt", berichtet Fackel. Auch Curry und Maggi wurden verteilt. "Diese Gerüche mögen die beiden unheimlich gerne", erklärt der Revierleiter.

"Der Löwe als Wappentier unserer Stadt hat jetzt im Zoo eine Heimat bekommen, auf die wir mit stolz blicken können", betonte Zoodirektor Klaus Wünnemann bei der Eröffnung. Es sei alles so geworden, wie man es sich vorgestellt habe. "Wir freuen uns ganz außerordentlich, dass die Löwenanlage nach langer Planungs- und Bauzeit endlich fertig ist." Denn die Baustelle im Herzen des Zoos sei für Besucher schon eine Belastung gewesen. "Landschaftlich hat diese Ecke mit der neuen Anlage aber unheimlich gewonnen", erklärte der Zoodirektor. Gut fünf Jahre wurde die neue Anlage geplant, 2015 wurde der Bauantrag gestellt, 2018 schließlich mit dem Bauen begonnen. "Das Gehege ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt in der Entwicklung unseres Zoos", betonte Wünnemann.

Rund 1,5 Millionen Euro hat der Tiergarten dafür investiert, rund 700.000 Euro davon waren Spendengelder. "Wir danken allen großen und kleinen Spendern für ihre Unterstützung", so Wünnemann. Die Summe zeige, wie wichtig der Zoo für die Menschen in Heidelberg und der Region sei und wie viele sich auch finanziell dafür engagiert haben. Allein 100.000 Euro kamen vom Verein der Tiergartenfreunde. "Wir investieren hier in die Freizeit, die Erholung und die Lebensqualität, die Bildung und die Gesundheit und in das Tierwohl", erklärte dessen Vorsitzender Jan Gradel das Engagement.

Landschaftsarchitekt Markus Rötzer und Bürgermeister Wolfgang Erichson (Grüne) gingen in ihren Reden auf die Bedeutung von Zoos für den Artenschutz und die Bildung ein. "Im Gegensatz zu manchen Mitgliedern meiner Partei halte ich Zoos für sinnvoll, um bedrohte Tierarten zu schützen und Besucher für den Artenschutz zu begeistern", sagte Erichson. Berberlöwen, wie sie in Heidelberg gehalten werden, sind in freier Wildbahn ausgestorben, in Zoos leben nur noch 100 Exemplare.