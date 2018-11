Weihnachtsmann Mario Lehmann hatte am Montag in seinem "Haus des Weihnachtsmannes" auf dem Marktplatz Unterstützung von drei Spielern des SV Sandhausen (von links): Karim Guédé, Philipp Klingmann und Denis Linsmayer. Foto: Alex

Von Marie Böhm

Heidelberg. "Wir sind die Helfer des Weihnachtsmanns", scherzte der Fußballspieler Denis Linsmayer vom SV Sandhausen. Am Montagabend war der 27-Jährige mit zwei seiner Kicker-Kollegen, Karim Guédé und Phillip Klingmann, im "Haus des Weihnachtsmanns" auf dem Marktplatz zu Gast. Fans konnten zur Eröffnung des Standes am Montagabend für eine Stunde Fotos mit den Spielern machen.

Klingmann ist selbst Heidelberger - und war vergangenes Jahr schon am Stand. "Es ist wirklich schön, gerade weil es nicht so läuft wie bei einer normalen Autogrammstunde. Eigentlich kommen die Besucher, um den Weihnachtsmann zu sehen, wir sind quasi nur das Beiwerk", lachte der 30-Jährige. Auch Teamkollege Guédé war begeistert: "Es ist toll zu sehen, wie sehr sich die Kinder über den Weihnachtsmann freuen. Vielleicht komme ich auch privat noch mal, meinem Sohn gefällt das sicher auch."

Kleine und große Besucher des Weihnachtsmarktes können sich noch bis zum 22. Dezember mit dem Weihnachtsmann fotografieren lassen. Für sechs Euro kann man dann eine Sofortkopie mitnehmen. Der Erlös der Aktion geht an den Hilfs-Fonds "Lions Heart", der Kinder- und Jugendprojekte in der Region unterstützt. "Wir versuchen immer, kontinuierliche Hilfe zu leisten", erklärte die Mitarbeiterin Cornelia Hesse: "Unter anderem kommt das Geld dem Jugendhof, dem Verein ,Aids + Kinder’ und der Waldparkschule Boxberg zugute."

Die Idee zum Stand hatte der "Weihnachtsmann vom Dienst" Mario Lehmann vor 18 Jahren. Er sah eine Szene im Film "Kevin allein zu Haus", in dem ein Mann im Santa-Claus-Kostüm aus einem Marktstand geht. "Da dachte ich gleich: Das wäre doch was! Ein Weihnachtsmann auf dem Weihnachtsmarkt", erzählt der 54-Jährige. Seither organisiert der "Lions Club" jedes Jahr den Stand. Lehmann gefallen am besten Besucher, die besondere Fotos machen wollen: "Es gibt zum Beispiel Gruppen, die jedes Jahr anders kostümiert posieren."

Auch Hesse hat ihre Favoriten: "Es ist immer wieder schön zu sehen, wie zögerlich Kinder am Anfang immer mit großen Augen dastehen und später doch ganz stolz ihr Foto abholen", erzählt die 53-Jährige lächelnd. "Viele von ihnen sehen wir in den nächsten Jahren wieder. Teilweise kommen Familien seit dem Beginn der Aktion jedes Jahr zu uns." Für diese Stammgäste gibt es nächstes Jahr etwas Besonderes: Wer die meisten Bilder aus vergangenen Jahren mitbringt, der kann ein Adventsfrühstück mit dem Weihnachtsmann gewinnen.

Info: Das "Haus des Weihnachtsmanns" auf dem Heidelberger Marktplatz ist bis zum 22. Dezember geöffnet. Werktags von 16 bis 21 Uhr, am Wochenende von 11 bis 21 Uhr.