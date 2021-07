Von Julia Lauer

Heidelberg. Während sich die Delta-Variante ausbreitet, sinkt die Impfbereitschaft. Wie ist die Lage am Universitätsklinikum? Ein Gespräch mit der Allgemeinmedizinerin und Betriebsmedizinerin Marion Predikant, die den betriebsärztlichen Dienst mit 15 Ärzten und 15 Assistenten leitet.

In Deutschland macht sich Impfmüdigkeit breit. Sie sind Betriebsärztin am Universitätsklinikum. Wie ist die Lage dort, Frau Predikant?

Die Impfungen laufen gut. Wir haben am Universitätsklinikum rund 13.000 Mitarbeiter. 7165 haben wir beim betriebsärztlichen Dienst selbst geimpft, weitere 3136 wurden im zentralen Impfzentrum immunisiert. Wir wissen also sicher, dass 80 Prozent unserer Mitarbeiter geimpft sind. Womöglich sind es auch mehr, weil sich manche auch von ihrem Hausarzt impfen lassen oder ein anderes Impfzentrum besucht haben.

Unterscheidet sich die Impfbereitschaft bei Pflegepersonal und Ärzten?

Insbesondere bei Ärzten ist die Durchimpfungsrate hoch, aber auch beim Pflegepersonal und in der Verwaltung erleben wir eine hohe Impfbereitschaft. Geringer ist sie bei zuarbeitenden Sparten wie etwa Reinigungskräften.

Wie haben Sie die Impfbereitschaft insgesamt erlebt?

80 Prozent der Mitarbeiter ist eine gute Quote. Wenn man sich vorstellt, 80 Prozent der Gesamtbevölkerung wären geimpft, könnten wir dem Herbst gelassener entgegensehen. Am 17. Februar haben wir mit den Impfungen am Klinikum begonnen, und die Nachfrage hält an, wenngleich sie nicht mehr so hoch wie am Anfang ist. Wir impfen noch immer etwa 150 Personen wöchentlich. Die, die zu uns kommen, sind froh und dankbar über das Angebot.

Sind es vor allem Neueinstellungen, die die Impfung jetzt in Anspruch nehmen?

Auch Neueinstellungen sind darunter. Bei ihnen überprüfen wir den Impfstatus, sie bekommen sofort ein Angebot. Gleiches gilt für diejenigen, die ein Freiwilliges Soziales Jahr bei uns absolvieren. Bei anderen endet jetzt die Wartezeit nach einer Covid-Erkrankung oder sie kommen beispielsweise wegen einer Schwangerschaft erst jetzt.

Das Klinikum ist der größte Arbeitgeber Heidelbergs. Wie hat die Impfkampagne dort logistisch funktioniert?

Der Aufwand ist immens. Im Februar 2020 haben wir eine Hotline für die Fragen der Mitarbeiter eingerichtet, die an sieben Tagen der Woche täglich von 8 bis 13 Uhr besetzt war. Wir haben 23.000 Beratungsgespräche geführt. Parallel dazu haben wir ein Abstrichzentrum aufgebaut, und als wir erfuhren, dass ein Impfstoff kommen wird, haben wir sofort begonnen, ein hauseigenes Impfzentrum zu planen. Letztendlich hatten wir dann nach der Information, dass der Impfstoff kommt, eine Woche, um die Impfungen auf die Beine zu stellen und online, per E-Mail und telefonisch Termine zu vergeben. Wir haben im Schichtdienst gearbeitet, um die Mitarbeiter an sieben Tagen wöchentlich durchzuimpfen. Zeitweise war der betriebsärztliche Dienst ausschließlich damit beschäftigt.

Wie kamen Sie denn an den Impfstoff, über die Klinikapotheke?

Nein, das Sozialministerium des Landes hat den Kliniken eigene Chargen zur Verfügung gestellt. Die Klinikapotheke hat den gekühlten Impfstoff verwahrt und uns beim Aufziehen der Spritzen geholfen.

Mussten Sie auch Impfstoff vernichten?

Nein, wir haben den Impfstoff komplett verimpft. Weil sich einer Ampulle sechs Dosen entnehmen lassen, haben wir darauf geachtet, dass die Anmeldezahl durch sechs teilbar ist. Für Ausfälle haben wir Warte- und Nachrücklisten angelegt. Manchmal haben wir bis 22.30 Uhr abends gewartet, um den Impfstoff an unser Personal zu bringen.

Mitarbeiter des Gesundheitswesens hatten zusammen mit den Über-80-Jährigen von Anfang an höchste Priorität. Aber wie war das am Klinikum? Gab es bei den hausinternen Impfungen eine weitere Priorisierung, etwa in Abhängigkeit von der jeweiligen Station?

Wir konnten nicht alle 13.000 Mitarbeiter gleichzeitig impfen, deshalb hat sich die Taskforce am Klinikum eine eigene Priorisierung auf Basis der behördlichen Verordnung überlegt. Mitarbeiter der Covid- und Intensivstationen sowie der Notfallambulanzen kamen zuerst an die Reihe. Dann kamen die Mitarbeiter, die mit besonders vulnerablen Patienten in Kontakt stehen, etwa auf der Onkologie. Rein wissenschaftlich tätiges Personal kam erst später dran. Diese hausinterne Priorisierung nutzten wir aber nur während der ersten Wochen. Danach war das nicht mehr nötig, alles hat sich gefügt.

War von Ihrer Seite Überzeugungsarbeit nötig, damit die Mitarbeiter die Impfungen in Anspruch nehmen?

Jeder Mitarbeiter wurde einzeln angeschrieben, dazu haben wir am Klinikum eine eigene Internetseite mit Informationen und Infektionszahlen eingerichtet.

Und belassen Sie es nun bei den geimpften 80 Prozent, oder unternehmen Sie etwas, um auch die verbleibenden Mitarbeiter noch für die Impfung zu gewinnen?

Ein Mitarbeiter der Kommunikation gibt immer wieder bekannt, wenn Termine frei sind. Wir lassen uns die Impfdokumente zukommen, um ein noch vollständigeres Bild von den Impfquoten zu haben. Und wir planen einen Flyer in fünf bis sechs Sprachen, um auch wirklich jeden Mitarbeiter zu erreichen.

In Ludwigshafen hat das Klinikum 300 ungeimpften Mitarbeitern eine Gehaltserhöhung verweigert. Sind solche Sanktionen auch in Heidelberg denkbar?

Wir setzen am Klinikum auf Aufklärung im Rahmen unserer Impfkampagne. Das Infektionsschutzgesetz verlangt von Klinikbetreibern, dass sie alles tun, um die Verbreitung übertragbarer Krankheiten zu verhindern, insofern hielte ich persönlich in meiner Funktion als Betriebsärztin eine Impfpflicht für Klinikmitarbeiter für vertretbar – zumal man mit einer Impfung nicht nur Kollegen und Patienten schützt, sondern auch sich selbst. Wir haben Mitarbeiter, die im Herbst erkrankt waren und bis jetzt nicht wieder richtig genesen sind. Jetzt sehen wir: Eine Impfung schützt zwar nicht vor einer Erkrankung, aber zumindest vor einem schweren Verlauf.