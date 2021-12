Von Holger Buchwald

Heidelberg. Nachdem das Regierungspräsidium Karlsruhe die Baugenehmigung erteilt hat, kann in wenigen Wochen mit Umbau und Sanierung der Stadthalle richtig begonnen werden. Je nach Verfügbarkeit der beauftragten Firmen könnte noch im Januar der Abbruch des nicht-historischen Rondells auf dem Montpellierplatz starten. Arbeiten im Grundwasserbereich müssen zurückgestellt werden, da die wasserrechtliche Anhörung der Anwohner noch nicht beendet ist. 17 Hausbesitzer hatten wegen Bedenken des Hochwasserschutzes Einwendungen gegen das Bauvorhaben erhoben. Aber auch im Inneren müssen Architekt Felix Waechter und die bauausführende Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz (GGH) eine Reihe von Auflagen des Landesamtes für Denkmalschutz (LAD) beachten. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Baugenehmigung:

Dürfen die Hubböden im großen Saal eingebaut werden? Ja, das dürfen sie. Indem der Boden automatisch abgesenkt werden kann, soll ein aufsteigendes Gestühl entstehen, das den Konzertbesuchern eine bessere Sicht auf die Bühne und ein besseres Klangerlebnis ermöglichen soll. Die historischen Stützen der Empore müssen aber "unverändert und unbeeinträchtigt" erhalten werden. Und: "Die ,Weinberg-Konstruktion’ muss, sofern sie nicht benötigt wird, zugunsten des historisch-überlieferten ebenen Bodens versenkt werden", so das LAD. Über die Auswahl eines neuen Parketts sei Einvernehmen mit der Behörde herzustellen.

Die Decke über der Empore wird geöffnet, eine zusätzliche Stuhlreihe eingebaut. Foto: Philipp Rothe

Umstritten war auch der Einbau einer neuen Stuhlreihe auf der Empore. Was sagt die Behörde dazu? Grundsätzlich sei dies möglich. Allerdings müssen die Absturzsicherung und Holzverkleidung an der Stuhlunterseite sowie der Boden auf der Empore mit dem LAD abgestimmt werden.

Die Decken über der Empore sollen geöffnet werden, um die Akustik zu verbessern. Was ist damit? Das LAD hat dafür sein Okay gegeben. Die Kronleuchter müssen aber erhalten werden. Die schalldurchlässige Bespannung für die Deckenöffnung muss genauso umgesetzt werden, wie es bei einer Bemusterung bereits mit der GGH und Architekt Waechter besprochen wurde.

Was geschieht mit dem Portikus am Neckarstaden? Die kleine Säulenhalle darf wie geplant verglast werden. Es ist eine der zentralen Ideen von Architekt Waechter, dass die Besucher hier wie in einer Art Wintergarten in den Pausen oder vor Konzertbeginn den Blick auf den Neckar und die Neuenheimer Villen genießen können. Die Konstruktion des Glaskastens muss allerdings hinter den Säulen versteckt werden, das Glas darf nicht spiegeln und sollte auch nicht an den Sandsteinelementen befestigt werden. Über die genaue Ausgestaltung ist Einvernehmen mit dem Landesdenkmalamt herzustellen. Um in den Portikus gelangen zu können, werden neue Türöffnungen zwischen Saal und verglastem Außenbereich notwendig.

Das Foyer der Stadthalle wird mit einem neuen Aufzug versehen. Bisher mussten Rollstuhlfahrer einen Seiteneingang nutzen. Foto: Philipp Rothe

Bleibt die Stadthalle barrierefrei zugänglich? Die Situation für Rollstuhlfahrer soll sogar deutlich verbessert werden. Dazu wird im Foyer ein Aufzug eingebaut, über den die Gäste die Garderobe und das Saalniveau erreichen können. Auch gegen den Einbau eines barrierefreien WCs hat das Landesdenkmalamt keine Bedenken.

Was ist mit den Fenstern und der Fassade? Die historischen Fenster und Rollläden müssen erhalten werden. Sie dürfen allerdings energetisch ertüchtigt werden, indem zum Beispiel ein modernes Kastenfenster davor gesetzt wird. Fenster in den Obergeschossen, die nicht aus der Bauzeit stammen, dürfen ersetzt werden. Dasselbe gilt für die Fenster in Richtung Montpellierplatz. "Alle neuen Fenster sind aus Holz zu fertigen", schreibt das Landesdenkmalamt vor. Über die Details und die Farbgebung sei Einvernehmen mit der Behörde herzustellen. Schäden in der Fassade müssen "steinmetzmäßig" repariert werden. Reine Schönheitsreparaturen sind nicht zulässig.

Was geschieht mit der historischen Ausstattung im Inneren? Sie muss erhalten und gegebenenfalls in Abstimmung mit dem Landesdenkmalamt restauriert werden. Dabei geht es um Stuck und Ornamente, historische Türen, Bodenbeläge, Geländer. Zusätzliche Handläufe an den Treppen sind nur möglich, wenn sie aus Sicherheitsgründen vorgeschrieben sind.

Wie sollen dann die neuen Leitungen verlegt werden? Nach Vorgabe des LAD müssen sie dort verlegt werden, wo historische Einbauten nicht zerstört werden. Da zum Beispiel der Stuck im Meriansaal erhalten werden muss, hat die GGH dort bereits Vorarbeiten geleistet, um die Leitungen im Boden zu verlegen.

Was geschieht mit den Bodenbelägen? Alle neuzeitlich verlegten Teppichböden werden entfernt. Neue Beläge dürfen nicht mit dem historischen Bestand verschraubt, vernagelt oder verklebt werden. Dies war zum Beispiel das Problem mit dem alten Parkett im großen Saal. Es war verklebt und wurde beim Ausbau zerstört.

Sind neue Türöffnungen möglich? Hierzu macht das LAD strenge Vorgaben. "Der Substanzverlust ist zu vermeiden." Nur, wo neue Türen als Fluchtweg gebraucht sind und zwischen Meriansaal und Küche sind diese möglich.

Der alte Clubkeller der Stadthalle wurde bereits in den Rohbau-Zustand zurückversetzt. Foto: Philipp Rothe

Welche Vorgaben gibt es für die Bereiche mit weniger Publikumsverkehr? Im Dachgeschoss dürfen vier Einspielzimmer mit Schränken für Chor- und Orchestermitglieder kommen. Ein weiteres Einspielzimmer wird es im Kammermusiksaal geben. Die Garderobe wird saniert. Unproblematisch finden die Denkmalschützer weitere Chor- und Orchesterumkleiden, die Neukonzeption der Lagerräume, die Optimierung der Spülküche und den Neubau der Technikzentrale. Nur die Lüftungstürme auf dem Montpellierplatz sollen "möglichst klein ausgeführt" werden, sodass sie den technischen Anforderungen gerade noch entsprechen.

Gibt es auch ernste Bedenken? Ja, und zwar betrifft dies vor allem den geplanten neuen Gang auf der Neckarseite – ein Bypass, der vom großen Saal abgetrennt werden soll. "Gegen den Abschluss des großen Saals zur nördlichen Außenwand hin bestehen erhebliche Bedenken, auch wenn der Wunsch des Bauherrn nachvollziehbar ist, hier eine unabhängige Verbindung zwischen Foyer und Meriansaal herzustellen." Diese Bedenken könnten erst zurückgestellt werden, wenn eine für das Denkmal verträgliche Detaillösung für die Trennwand gefunden werden. "Es dürfen keine historischen Details wie Stuckprofile dieser Wand zum Opfer fallen." Sie müsse sich vom Erscheinungsbild in den Saal einfügen und auch später wieder entfernen lassen, ohne Schäden am Gebäude zu erzeugen.

Wann ist die Stadthalle fertig? Oberbürgermeister Eckart Würzner meint dazu: "Einen Eröffnungstermin 2024 möchte ich nicht versprechen, dazu ist die die Verfügbarkeit von Firmen und Material im Moment zu schwer zu kalkulieren. Aber 2025 können wir auf jeden Fall halten."