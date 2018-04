Sahin Karaaslan in seinem Rewe-Markt im Mathematikon an der Berliner Straße. Der Kaufmann betreibt in Neuenheim noch zwei weitere Filialen, in der Ladenburger und der Furtwänglerstraße. Foto: Popanda

Von Werner Popanda

Heidelberg. Wenn die viel zitierte Metapher "Vom Tellerwäscher zum Millionär" dafür steht, dass sich jemand mit viel Engagement hochgearbeitet hat, dann steht sie auch für die nunmehr runde 20 Jahre währende Unternehmerkarriere von Sahin Karaaslan. Er kam 1989 nach Deutschland, lebte zuerst in einer Asylunterkunft und begann 1997 mit einem Dönerladen - heute ist er Chef von drei Rewe-Märkten in Heidelberg. Im Untergeschoss des Horten am Bismarckplatz (heute Galeria Kaufhof) eröffnete Karaaslan vor 20 Jahren sein erstes Geschäft. Dass er als Verkäufer von Pizza und Döner auch Teller waschen musste, ist nicht ganz auszuschließen. Ob er wiederum 20 Jahre später Millionär ist, bleibt sein Geheimnis.

Hintergrund Neues Ehrenamt für Karaaslan (RNZ) Sahin Karaaslan hat ein neues Ehrenamt: Auf der Delegiertenversammlung des Handelsverbandes Nordbaden wurde der Kaufmann zum neuen Vizepräsidenten für die Region Heidelberg gewählt. Karaaslan, der in Heidelberg drei Rewe-Supermärkte betreibt, engagiert sich im Verband schon seit vielen Jahren ehrenamtlich. Karaaslan sagte zu [+] Lesen Sie mehr Neues Ehrenamt für Karaaslan (RNZ) Sahin Karaaslan hat ein neues Ehrenamt: Auf der Delegiertenversammlung des Handelsverbandes Nordbaden wurde der Kaufmann zum neuen Vizepräsidenten für die Region Heidelberg gewählt. Karaaslan, der in Heidelberg drei Rewe-Supermärkte betreibt, engagiert sich im Verband schon seit vielen Jahren ehrenamtlich. Karaaslan sagte zu seiner Wahl: "Ich freue mich über das Vertrauen meiner Handelskollegen und möchte mich in meiner Funktion verstärkt für die Verbesserung der handelsrelevanten Rahmenbedingungen einsetzen. Der stationäre Handel steht aufgrund der zunehmenden Digitalisierung erheblich unter Veränderungsdruck. Aufgrund seiner großen Bedeutung für die Vitalität der Innenstädte müssen wir gemeinsam mit Politik und Verwaltung auch die Frage beantworten, wie unsere Innenstadt von morgen aussehen soll und welche Rahmenbedingungen dafür möglicherweise geändert werden müssen." Handelsverband-Geschäftsführer Swen Rubel ergänzte: "Wir freuen uns, dass Herr Karaaslan sich für unsere Branche und den Standort Heidelberg engagieren will. Die Erfahrung zeigt aber, dass man eine solche Aufgabe nicht allein meistern kann. Deshalb wird er durch die Geschäftsführung und Vertreter namhafter Unternehmen in unserem neuen Regionalbeirat für Heidelberg unterstützt. Gemeinsam mit Peter Lazarus von der Firma Breitwieser und Andreas Kampmann von ,Sportiv Kampmann’ wollen wir auch unsere Zusammenarbeit mit ,Pro Heidelberg‘ verstärken."

[-] Weniger anzeigen

Geboren wurde Sahin Karaaslan am 15. Januar 1979 als eines von elf Kindern eines kurdischen Ehepaares in der türkischen Stadt Idil. Dort betrieb sein Vater, wie er mit einem Schmunzeln sagt, einen "Onkel-Mehmet-Laden", quasi das Gegenstück zum hiesigen "Tante-Emma-Laden". 1989 kam er vor allem deswegen nach Deutschland, weil sein Vater der Ansicht war, dass hier das Bildungssystem deutlich besser sei. Weil sein Onkel in Leonberg lebte, verschlug es ihn zuerst ins Schwäbische. Aufgrund der politischen Situation in der Türkei kehrte 1993 auch der Rest der Familie Karaaslan der alten Heimat den Rücken.

Man begehrte Asyl, das auch gewährt wurde und zog nach Leimen, weil dort laut Sahin Karaaslan eine Asylunterkunft frei war. Vier Jahre nach der familiären Wiedervereinigung habe er "irgendwie unter Strom gestanden". Er habe "immer Unternehmer, immer Kaufmann" werden wollen - und es der Zufall wollte, war auf dem Marktareal im Horten ein Platz frei geworden. Karaaslan erfuhr davon, wurde bei Günther Maier, damals Horten-Geschäftsführer, vorstellig - und bekam die Fläche. Er beschloss, das bisherige Pizza- um ein Dönerangebot zu erweitern, doch sei alles "am Anfang ganz schlecht gelaufen". So schlecht, dass er sogar Probleme bekam, die Stromrechnungen zu begleichen.

Nach einer schlaflosen Nacht ging er in die Offensive. Er gestaltete selbst Werbeflyer mit Sonderangeboten, ließ 10.000 Stück davon drucken und verteilte sie eigenhändig an den Horten-Eingängen. Nach einiger Zeit habe er gemerkt, dass "auf einmal Kunden da waren, dass die Richtung stimmt und es wöchentlich besser wurde". Doch als 1999 aus Horten die Galeria Kaufhof wurde, nahte neues Ungemach. Denn die Galeria-Manager, zu denen auch Günther Maier zählte, wollten das Untergeschoss umbauen, Karaaslan wurde gekündigt. In intensiven Gesprächen mit Kaufhof überzeugte er die Neuinhaber von seinem Konzept und seiner Arbeit - und bekam einen Mietvertrag über zehn Jahre.

Und was meinten seine Eltern zu seiner Arbeit? "Das schafft er nicht, er macht sich kaputt", habe sein Vater gesagt, erinnert sich Karaaslan - allerdings nicht zu ihm, sondern zu seiner Mutter. Die Unterstützung durch die Familie sei aber immer riesengroß gewesen - in allererster Linie jene seiner Schwestern, die auch in der Pizza- und Dönergastronomie im Galeria Kaufhof ausgeholfen hätten.