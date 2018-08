Heidelberg. (hö) Sieben Läden in der vorderen Plöck trotzen der Dauerbaustelle vor ihrer Tür: Schreibwaren Knoblauch, "Backstory", "Skate-Express", "Freudenhaus", die "Süße Metzgerei" und die beiden Friseure "Bloom’s" und Sema starten eine eigene Aktion - und wollen so die Kunden in die Läden locken.

Das ist die Idee: Auf Kärtchen ist ein Plastikschlüssel aufgeklebt, den Kunden nach einem Kauf in einem der Geschäfte erhalten. Dort stehen auch die Holztruhen, an denen man die Schlüssel ausprobieren kann. Mit etwas Glück öffnet sich das Schloss - und man bekommt den Preis, der sich in dem Kasten verbirgt.

Bernhard Knoblauch hat sich die "Plöck-Schatzsuche" ausgedacht, er berichtet: "5000 Schlüssel werden verteilt, darunter sind 100 Gewinnerschlüssel." Hauptpreis ist ein 500-Euro-Reisegutschein. Die Aktion beginnt am Samstag, 1. September, und geht den ganzen Monat über.

Die städtische Wirtschaftsförderung hat die Kosten für die "Schlüsselaktion" übernommen - was wiederum den Ärger der Geschäftsleute auf das Rathaus wegen der heftigen Baustelle und den erschwerten, da schmalen Zugang über die Bürgersteige etwas mildert. Denn teilweise wird von Umsatzeinbußen bis zu 40 Prozent berichtet.