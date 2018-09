CDU-Kreisvorsitzender Alexander Föhr. Foto: Hentschel

CDU-Vorsitzender Alexander Föhr (37) findet das Scheitern enttäuschend und ist überrascht, dass "die FDP an dieser Stelle ausstieg". Auch wenn Föhr Neuwahlen wenig abgewinnen kann ("Das Ergebnis könnte ja auch ähnlich ausfallen."), sieht er sie nun als wahrscheinlichste Option: "Wir stellen uns auf einen neuerlichen Wahlkampf ein. Denn die Botschaft aus den gescheiterten Sondierungen ist klar: Die Union muss künftig so stark sein, dass sie mit nur einem Partner regieren kann." Ob das dann FDP oder Grüne seien - "da bin ich sehr offen". Mit beiden gebe es eine Vertrauensbasis - nur offenbar zwischen den beiden Parteien nicht.

FDP-Kreisvorsitzender Sebastian Romainczyk. Foto: Hebbelmann

FDP-Vorsitzender Sebastian Romainczyk (36) sieht das Vertrauen zu den Grünen erschüttert: "Wenn man sich auf Kompromisse einigt und am nächsten Tag liest man in der Zeitung, dass das dementiert wird, ist das nicht förderlich", sagt der FDP-Vorsitzende. Er meint Aussagen von Jürgen Trittin. "Wir hatten nun vier Jahre unser Profil geschärft und Themen ausgearbeitet." In einer Jamaika-Koalition sei davon aber nicht viel umsetzbar. "Wir haben die Gespräche ernsthaft geführt, aber dann war es sinnvoll, sie abzubrechen." Bevor es zu Neuwahlen komme, solle Merkel jedoch das Gespräch mit der SPD suchen.

Grünen-Kreisvorsitzender Florian Kollmann. Foto: Hentschel

Grünen-Vorsitzender Florian Kollmann (36) zeigt sich "schwer enttäuscht". Schließlich sei eine Einigung greifbar gewesen. "Dann kam überraschend die Erkenntnis, dass nicht alle wollen." Den Abbruch durch die FDP kann er nicht nachvollziehen: "Das goutieren auch die Wähler nicht. Der Markt für populistische Parteien ist gerade eigentlich gesättigt." Er selbst stellt sich auf Neuwahlen ein und hofft, dass dann die Parteien "den Lohn dafür bekommen, wie sie sondiert haben - im Guten wie im Schlechten". Ginge es nach ihm, würden Grüne und Unionsparteien genug zulegen, um eine Koalition ohne die FDP eingehen zu können.

SPD-Kreisvorsitzende Marlen Pankonin​. Foto: privat



SPD-Vorsitzende Marlen Pankonin (49) findet es unpassend, dass nun der SPD der Schwarze Peter zugeschoben werde, "nur weil die FDP es nicht auf die Reihe kriegt, ihren Wählerauftrag zu erfüllen". Die Große Koalition sei abgestraft worden: "Da sehe ich nicht binnen Stunden einen neuen Wählerauftrag für CDU und SPD." Ob man in Verhandlungen dazu eintreten sollte, würde sie gerne die Mitglieder fragen. Sie rechnet aber eher mit Neuwahlen: "Ich hoffe, dass wir dann ein paar Pünktchen nach oben gehen." Die Merkel-CDU ist aus ihrer Sicht festgefahren: "Es wäre besser für die Partei, wenn Merkel den Weg frei macht." rie/dns