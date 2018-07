Von Birgit Sommer

Heidelberg. Eine Querschnittlähmung nach einem Unfall oder eine Lähmung nach einem Schlaganfall machen das normale Leben eines Menschen zunichte. Er wird abhängig. Und er kann niemals mehr allein sein, er verliert seine Privatsphäre, wie der US-Schauspieler Christopher Reeve (1952-2004) einmal sagte. Der "Superman"-Darsteller hatte sich bei einem Reitunfall 1995 zwei Halswirbel gebrochen.

Die Forschung sucht intensiv nach Lösungen. Aus dem Querschnittzentrum des Universitätsklinikums in Schlierbach berichteten Prof. Norbert Weidner und der Ingenieur Dr. Rüdiger Rupp bei "Medizin am Abend" in der Kopfklinik, was man in der Rehabilitation erreichen kann.

Gespannt verfolgten die Zuhörer Filmaufnahmen, die zeigten, wie ein Gelähmter mithilfe einer Neuroprothese greifen kann, wie eine Frau nach einem Skiunfall in monatelanger Übung das Laufen lernt. "Schritt für Schritt zurück ins Leben", das funktioniert natürlich nicht in allen Fällen.

Für Akutbehandlungen bei Rückenmarkverletzungen ist erst einmal der Chirurg zuständig, der die Wirbelsäule stabilisiert. Und dann spiele die Rehabilitation eine zentrale Rolle, führte Prof. Weidner, seit 2009 Ärztlicher Direktor der Klinik für Paraplegiologie, aus. Er verglich die Anstrengungen für die Patienten, die täglich 45 Minuten Gehtraining absolvieren, mit einem Bootcamp, einem harten Militärtraining: "Reha erfordert extrem viel Aktivität und Konzentration."

Für das Ziel, die Rückführung in den Beruf oder etwa die Ausübung von Rollstuhlsport, sei eine umfassende Betreuung durch geschulte Kräfte - Pflege, Physiotherapie, Ergotherapie, psychosoziale Betreuung - nötig. Tatsächlich blieben bei einer kompletten Querschnittlähmung, bei der unterhalb der Verletzung Sensibilität, Motorik, aber auch Blasen- und Mastdarmfunktion verloren gingen, 75 Prozent der Patienten nach einem Jahr noch komplett gelähmt, sagte er.

Von den motorisch inkomplett, also teilweise gelähmten Patienten erholen sich die meisten laut Weidner. Wer nur die Sensibilität verloren hat, muss aber zu 61 Prozent damit rechnen, dass sich das auch negativ auf die Motorik auswirkt.

Wenn Funktionen zurückkehren, ist die Fähigkeit des Körpers, Nervenverbindungen neu zu knüpfen, dafür verantwortlich. Seit vielen Jahren ruht die Hoffnung der Forscher auf der Transplantation von Stammzellen, die neue Nervenzellen bilden sollen.

Oder in der Nutzung von Biomaterialien. Bei Ratten erreichte man in beiden Fällen schon die Aussprossung der Nervenzellen. Die Zukunft sieht Prof. Weidner in der Züchtung von Stammzellen aus körpereigenen Zellen.

Bei frischen Rückenmarksverletzungen sollen Antikörper beschädigte Nervenfasern zum Wachsen anregen. Die Antikörper richten sich gegen ein Eiweiß namens Nogo-A, das in der äußeren Membran von Nervenzellen sitzt und dort die Verbindungen zwischen den einzelnen Neuronen stabilisiert.

Aufgrund seiner wachstumshemmenden Funktion verhindert Nogo-A, dass sich verletzte Nervenstränge von alleine regenerieren. Dazu gibt es erste Studien. Doch noch sieht Weidner, dass man mit Reha schneller zum Ziel kommen kann.

Für die Innovationen in der Technik ist Rüdiger Rupp, der Leiter der Sektion Experimentelle Neurorehabilitation an der Klinik, Experte. Er bewies, dass man ein ernstes Thema dem Publikum mit viel Humor nahebringen kann.

Am wichtigsten, sagt eine US-Studie, ist den Gelähmten, dass sie wieder greifen können. Blasen- und Sexualfunktion, aber auch das Gehen müssen da zurückstehen.

Rupp führte vor Augen, wie man mithilfe von Oberflächenelektroden am Unterarm und einem Sensor an der Schulter zwei wichtige Griffe wieder ausführen kann, und er zeigte die Steuerung mit Ohrmuskeln. Eine Beißschiene, mit deren Hilfe man Bewegungen steuern könnte, wäre nicht ideal, musste der Ingenieur lernen: "Die Patienten wollen ja essen." Doch Rupp fand "ein Problem für die Lösung", als er einem Jugendlichen ermöglichte, mit der Schiene ein Klavierpedal zu bedienen.

Durch Erkrankungen und Entzündungen werden gewöhnlich nicht alle Rückenmarkfasern zerstört. Die Patienten sind nur inkomplett gelähmt. Für solche prinzipiell gehfähigen Patienten hat Rupp vor Jahren einen Lokomaten für das Muskeltraining entwickelt.

Diesen Apparat gäbe es auch für den Hausgebrauch - für 10.000 Euro statt 320.000 Euro -, wenn sich endlich ein Unternehmen fände, das ihn herstellte. Und auch das war die Erkenntnis des Abends in der Kopfklinik: Die Krankenkassen müssten innovative Therapien auch wirklich bezahlen wollen - wie es laut Rupp etwa die Kassen in den Niederlanden tun.