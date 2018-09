Heidelberg. (rnz/mare) Zum Finale gibt's auf dem Heidelberger Literaturherbst am heutigen Sonntag noch einmal einen Leckerbissen: Um 18 Uhr liest Marion Tauschwitz in der Gedok-Galerie in der Römerstraße 23 zum Thema "Pierre Theunissen. Künstler. Bildhauer".

Dabei geht es um das abenteuerliche Leben des Mannes, der sein Leben der Kunst widmete. 1958 ließ er alles hinter sich und wurde in Frankreich zum großen Star.