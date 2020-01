Von Lena Scheuermann

Heidelberg. Heute stellen wir in unserer Lieblingscafé-Serie das "Kaffeezimmer" vor. Dort ist der Name Programm: Seit knapp sieben Jahren dreht sich in dem kleinen Café in der Weststadt, Bahnhofsstraße 34, alles um guten Kaffee.

Atmosphäre: Nach oben hin Loftcharakter, nach unten hin dafür umso gemütlicher – so könnte man den Eichrichtungsstil des "Kaffeezimmers" beschreiben: Das Café hat hohe Wände, unter der blanken Betondecke winden sich Aluminiumrohre entlang. Der Verkaufsraum ist in dunklen Farben gehalten, durch die große Glasfront zur Straße hin kommt dennoch genügend Licht hinein. Die Atmosphäre ist locker: Beim Bestellen wird man freundlich geduzt und statt isoliert an kleinen Tischen, sitzt man gemeinsam an zwei großen Tafeln oder lümmelt auf den gemütlichen Sofas – ganz wie im heimischen Wohnzimmer. Eilige treffen sich auf einen schnellen Kaffee an der Bar direkt neben dem Eingang.

Geschichte: 2014 hat Inhaber Frank Baumann das "Kaffeezimmer" im Neubau in der Bahnhofsstraße eröffnet – und bei der Einrichtung kräftig selbst Hand angelegt: "Ich habe hier drin sogar die Wände selbst gestrichen", erzählt er. In der Gastronomie tätig ist der gelernte Siebdrucker schon länger: Seit dem Teenageralter steht Baumann als Barista regelmäßig hinter diversen Theken – mittlerweile meist sieben Tage die Woche hinter seiner eigenen.

Publikum: Eine eindeutige Zielgruppe hat das "Kaffeezimmer" nicht: Neben Studenten, die fleißig auf ihre Laptop-Tatstaturen einhämmern, finden sich hier auch junge Familien und Schüler. Viele Kunden seien Stammkunden und kämen schon seit Jahren regelmäßig auf einen schnellen Kaffee zum Frühstück oder in der Mittagspause vorbei, so Baumann.

Spezialität: Im "Kaffeezimmer" dreht sich alles rund um das schwarze Heißgetränk: "Kaffee ist meine Leidenschaft", bekennt Baumann. Neben dem klassischen Filterkaffee stehen auch Cappuccino (2,90 Euro), Espresso und Cold Brew auf der kleinen Karte. Statt auf Quantität setzt man hier auf Qualität: Den Kaffee bezieht das "Kaffeezimmer" von der Röstbar aus Münster, die fair und nachhaltig produziert. Als ausgebildeter "Coffeologe", eine Art Fachmann für Kaffee, macht Baumann bei der richtigen Kaffeezubereitung so schnell keiner etwas vor. Kunden können zudem zwischen verschiedenen Milchsorten wählen: Neben Frischmilch gibt es ohne Aufpreis auch laktosefreie Alternativen wie Hafer- oder Sojamilch.

Blick in die Karte: Wer keinen Kaffee mag, kann es sich auch mit einem Tee (2,90 Euro) oder einer kühlen Limo auf den Sofas gemütlich machen. Das Speisenangebot ist klein aber fein: Morgens gut in den Tag startet man mit einer Müsli-Bowl mit frischen Früchten oder einem Croissant. Für den kleinen Hunger zwischendurch bietet das "Kaffeezimmer" neben dem obligatorischen Avocadobrot auch herzhafte Suppen, Focaccias und Sandwiches mit Pastrami oder Schweizer Hartkäse und Zitronenöl an. Das ständig wechselnde Kuchenangebot bezieht das "Kaffeezimmer" von der Mannheimer Confiserie Freundt: Für 3,80 Euro kann man sich ausgefallene Kreationen wie etwa ein Stück Aprikose-Lavendel-Tarte zum Kaffee bestellen.

Öffnungszeiten: Das "Kaffeezimmer" hat Montag bis Freitag jeweils von 8 bis 19 Uhr, samstags von 8 bis 18 Uhr und sonntags von 12 bis 18 Uhr geöffnet.