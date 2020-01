Von Marie Böhm

Winterzeit ist Café-Zeit: Wenn es draußen kalt ist, stürmt und schneit, wird es drinnen bei einem heißen Cappuccino oder Tee umso gemütlicher. Deshalb stellt die RNZ auch in diesem Jahr die Lieblingscafés unserer Leserinnen und Leser vor. Heute: das La Fée Bar-Café in der Unteren Straße 29.

> Atmosphäre: Wer das La Fée betritt, fühlt sich direkt eingeladen, zu verweilen. Mit einer Mischung aus Parkettböden, lebhaften Farben und samtbezogenen Sofas ist die Einrichtung eine gelungene Mischung aus dem originalen Fachwerkstil und mediterraner Gemütlichkeit. Dazu geben sanfte Musik und alte Filmausrüstung als Dekoration den verwinkelten Räumen des Cafés einen Hauch von Hollywood-Charme. In solcher Umgebung macht man es sich gerne gemütlich, im La Fée herrscht deshalb oft reger Betrieb.

> Geschichte: Ursprünglich gehörte das Fachwerkhaus der Familie Kesselbach, die in Heidelberg lange Kunstfeuerwerke herstellten. Noch heute kann man an der Außenwand den alten Schriftzug lesen. Doch anstatt Feuerwerk werden hier seit der Eröffnung des La Fée vor neun Jahren frische Kuchen gebacken und Kaffee zubereitet. "Es war lange mein Traum, ein eigenes Café zu eröffnen", erzählt der Inhaber, Behnam Firusmand. Der Regisseur habe sich sein Filmstudio selbst mit Arbeit in Cafés und Bars finanziert: "Ich war damals lange selbst Stammgast im Barncafé in Berlin. So kam ich erst dazu, diese hohe Qualität so wertzuschätzen." Mittlerweile gibt es im La Fée nicht nur den Barbetrieb und das Café, sondern auch ein beliebtes Frühstücksangebot und Extraangebote wie Gin-Tasting oder Kaffeekurse.

> Publikum: Das La Fée zieht Genießer an, Liebhaber von Kaffee, Kuchen oder auch hochqualitativen Alkoholsorten im abendlichen Barbetrieb. Dabei spielt das Alter keine Rolle. "Von Studenten über Senioren bis zu Familien: Hier kommen alle möglichen Leute hin. Manche gleich jeden Tag", so Firusmand. Und wer sich einmal überzeugt habe, der komme auch gerne wieder: "Etwa 90 Prozent unserer Kunden sind Stammkunden. Hier ist es völlig normal, wenn ein Gast zur Tür reinkommt und erst einmal fragt: Und? Was gibt’s Neues?"

> Spezialität: Das Motto des Hauses ist gleichzeitig das, was die Kunden begeistert: die Liebe zur Qualität. Ob bei den Kaffeebohnen aus der Barnrösterei in Berlin oder den Tees erster Lese: Im La Fée wird nur Hochwertiges angeboten. "Das größte Geschenk der Natur ist, dass wir schmecken und genießen können. Das wollen wir auch unseren Kunden mitgeben", erzählt die Dame des Hauses, Azar Firusmand. Die Biomathematikerin backt selbst jeden Tag die neuinterpretierten deutschen und französischen Kuchen. Besonders beliebt: der Birne-Lavendel-Kuchen und die Tarte au Chocolat.

> Blick in die Karte: Neben diversen Kaffeesorten bekommt man im La Fée eine Tasse Cappuccino für 3,50 Euro. Tee gibt es dagegen nur lose und deswegen in Kannen zu je 5,20 Euro. Aber auch Kuchenliebhaber kommen auf ihre Kosten: Ein Stück der Kuchen und Torten aus dem wechselnden Angebot kostet zwischen 3,70 und 4,20 Euro. Dabei lässt man sich hier gerne immer wieder etwas Neues einfallen: Nicht nur die Kuchen- und Kaffeesorten, sondern auch die Angebote an der Bar wechseln ständig.

> Öffnungszeiten: Unter der Woche von 9.30 Uhr bis 1 Uhr, an Wochenenden bis 3 Uhr.