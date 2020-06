Von Anica Edinger

Heidelberg. Auf diesen Moment haben tausende Eltern, haben Erzieherinnen und Erzieher, vor allem aber auch Kinder sehnlichst gewartet: Seit Montag gibt es in den Kindertagesstätten im ganzen Land wieder einen Regelbetrieb. Zwar unter "Pandemie-Bedingungen", wie es in der entsprechenden Landesverordnung heißt. Doch das Wichtigste: Alle Kinder dürfen wieder ohne Abstriche und ohne Abstand in ihren Kindergarten oder in ihre Krippe – in den 24 Einrichtungen der Stadt sind das rund 1600 Kinder, betreut von gut 300 Erzieherinnen und Erziehern. Tausende mehr kommen hinzu, die bei freien Trägern betreut werden. Insgesamt gibt es rund 130 Kindertageseinrichtungen in der Stadt.

Sie alle kehren nach dreieinhalb Monaten coronabedingtem Notbetrieb zum Regelbetrieb zurück, wie Oberbürgermeister Eckart Würzner am Montag beim Pressegespräch erklärte. Das fand aus gegebenem Anlass in der städtischen Kita in der Kanzleigasse in der Altstadt statt. 70 Kinder werden dort betreut. "Und bis auf zwei sind heute Morgen auch alle erschienen", berichtete Götz Schweizer, der Leiter der Kita, aus erster Hand. "Wir freuen uns riesig", sagte denn auch Würzner, der selbst bereits dreifacher Großvater ist. Deshalb weiß er auch aus eigener Erfahrung: "Viele Kinder haben sich nach der Wiedereröffnung gesehnt."

Das unterstrich auch Schweizer. Jedenfalls habe es am ersten Öffnungstag gestern keine sonst auch mal üblichen herzzerreißenden Abschiedsszenen von den Eltern gegeben. "Die allermeisten haben sich gefreut, dass sie ihre Freunde wiedersehen und spielen können", sagt Schweizer. Auch Claudia Döring, Abteilungsleiterin der städtischen Kindertageseinrichtungen, berichtete beim Gespräch: "Bei meinem Rundgang heute Morgen habe ich nur in lachende Gesichter geblickt." Dennoch gebe es weiterhin einige Einschränkungen. Die wohl Schwerwiegendste: Die vier Gruppen in der Kanzleigasse müssen immer voneinander getrennt sein. Man sei jetzt keine große Kita mehr mit vier Gruppen, sondern quasi vier kleine Kitas unter einem Dach. So gibt es etwa keine gruppenübergreifenden Angebote, keine Kooperation mit der Musik- und Singschule, keine gemeinsamen Pausen, keine Sprach- oder altersübergreifenden Angebote. So sieht es die aktuelle Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg vor.

"Wir hoffen, dass sich das im Zuge der Lockerungen noch ändert", sagt Schweizer. Schließlich hätten eben viele Kinder auch Freunde in anderen Gruppen. Dennoch sagt er nach dem ersten Öffnungstag auch deutlich: "Heute war es einfach schön." Auch Erzieherinnen und Erzieher in der Kita seien über alle Maßen erleichtert, dass sie wieder arbeiten dürften. Überhaupt, so sagt es Myriam Lasso, die Leiterin des städtischen Kinder- und Jugendamtes, sei die Zahl derer, die aufgrund ihrer gesundheitlichen Risikobewertung in Zusammenhang mit der Pandemie Bedenken hätten, wieder an den Arbeitsplatz zurückzukehren, in der Stadt "marginal". "Es gibt vereinzelt Personal, das nicht eingesetzt werden darf", erklärt Lasso. Ein entsprechendes Attest muss in solchen Fällen vom Betriebsarzt eingeholt und eingereicht werden. Den Kita-Betrieb beeinflusse das in der Stadt aber nicht. "Jede Kita kann ihr normales Angebot jetzt auch anbieten", erklärt Lasso. Auch bei den freien Trägern sei das ihres Wissens nach der Fall. Erleichtert wird das auch durch die Landesverordnung, die temporär Flexibilität beim Mindestpersonalschlüssel und Freiräume bei der Ausgestaltung der Betreuung im Allgemeinen gewährt.

Grundlage für die vollständige Wiedereröffnung der Kitas sind die Ergebnisse einer wissenschaftlichen Studie der vier baden-württembergischen Universitätskliniken zum Infektionsgeschehen bei Kindern.