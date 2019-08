Von Manfred Bechtel

Heidelberg. Die beiden Türme auf der Höhe konnte der Wanderer in der Rheinebene schon aus der Ferne sehen. Sie waren eigentlich zu mächtig für die Kirche auf der nördlichen Kuppe des Heiligenbergs, aber die Dimension war vorgegeben, denn die Fundamente lagen schon im Boden. Sie stammten noch vom Vorgängerbau, der Aberinsburg, einer fränkischen Burganlage. An deren Stelle errichteten die Benediktinermönche aus Lorsch im späten 9. Jahrhundert das Tochterkloster St. Michael. Die romanische Anlage wurde in der Gotik mehrfach umgebaut, ehe die Klöster im 16. Jahrhundert im Zuge der Reformation aufgelöst wurden.

Die Ruine diente fortan als Steinbruch. Seit 1885 wird auf dem Berg intensiv geforscht; Ende der 1970er Jahre fand eine umfangreiche archäologische Grabung statt. Endlich wurden auch die Mauerreste fachmännisch gesichert. Heute erwartet den Besucher eine sorgfältig instandgehaltene Anlage. Bei einem Blick von den teilweise restaurierten Türmen kann man versuchen, sich vorzustellen, wie das Heiligtum einmal ausgesehen hat. Jetzt hat die Fantasie eine wertvolle Stütze bekommen: In einer 3-D-Animation hat Bernhard Oswald das Klostergebäude und die Kirche samt ihrer vier Türme im Computer wieder erstehen lassen.

Heute sind noch die Grundmauern des ehemaligen Klosters zu sehen. Foto: Areuland

Vor einigen Jahren hatte Oswald am "Tag des offenen Denkmals" mit seiner Familie die Ruine auf dem Berg besucht. Der renommierte Miltenberger Forscher und Fabrikant von Elektromotoren befasst sich hobbyweise mit Baugeschichte und Archäologie. Nach seiner Besichtigung nahm er mit der "Schutzgemeinschaft Heiligenberg" Kontakt auf. Er bat um Pläne, um eine computergestützte Darstellung der Anlage anzufertigen, wie er es schon von anderen Baudenkmälern getan hatte. Bert Burger und Alexander Heinzman von der Schutzgemeinschaft arbeiten beim Fortgang der Rekonstruktion eng mit Oswald zusammen. "Mittlerweile haben wir einen Stand erreicht, den man zeigen kann", stellt Bert Burger fest. Am Sonntag, 8. September, dem "Tag des offenen Denkmals", stellt die Schutzgemeinschaft das Ergebnis der virtuellen Rekonstruktion erstmals der Öffentlichkeit vor.

Vier Türme krönten einmal das Heiligtum auf dem Berge. Neben den beiden mächtigen Westtürmen erhob sich ein kleinerer Dachturm über der Stelle, wo sich Längsschiff und Querschiff der Kirche treffen, "Vierung" genannt. Weil diese Konstruktion aber für ein größeres Geläute statisch nicht ausgelegt war, bauten die Mönche einen Campanile an. Die Glocken wurden an langen Seilen gezogen und riefen die Gemeinschaft zum Gebet. Auch unten am Fuß des Berges wurde das Läuten gehört. Von dort pilgerten die Gläubigen zur Wallfahrt hinauf, die Bauern kamen zum Gottesdienst, brachten Kinder zur Taufe oder zur Beerdigung, weil die Stätte dem Himmel näher war. "Wir haben auch Kindergräber gefunden", so Burger. Bei Brand oder Überfall wurde Sturm geläutet. In einem feuerfesten Schatzraum wurden die kostbaren Urkunden sicher verwahrt. Es wird berichtet, dass in der Endzeit des Klosters einige Mönche von einem einstürzenden Turm erschlagen wurden. Burger nimmt an, dass dieser Campanile die Schlafräume unter sich begrub.

Am "Tag des offenen Denkmals" wird in der Klosteranlage St. Michael außer der 3-D-Rekonstruktion auch eine kleine Ausstellung gezeigt. Ebenfalls behandelt werden die keltische Geschichte des Berges, die Ruinen des kleinen Klosters St. Stephan und auch die Thingstätte. Führungen werden um 11 Uhr, 14 Uhr und 15.30 Uhr angeboten. Um 17 Uhr hält Benediktinerbruder Bruno in der Kirchenruine eine Andacht, auf dem Cello begleitet von Johanna Leitz vom Verein Klassik in Handschuhsheim. Der Eintritt ist frei. Sollte das Wetter nicht mitspielen, findet die Veranstaltung in der restaurierten Westkrypta der ehemaligen Kirche statt. Spenden für die ehrenamtliche Arbeit der Schutzgemeinschaft zur Erhaltung des Denkmals sind willkommen.