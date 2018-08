Zahlreiche Heidelberger forderten: „Together For Rescue“ („Gemeinsam für Rettung“). Foto: Daniel Kubirski

Heidelberg. (rnz) Aktivisten des Bündnisses "Seebrücke" bastelten am Samstag in der Hauptstraße Papierschiffchen - als Zeichen der Solidarität mit Flüchtlingen und Seenotrettern. Zahlreiche Heidelberger bastelten mit und beteiligten sich an der Fotoaktion "Gesicht zeigen für Seenotrettung".

Am Ende des Tages fanden sich überall in der Hauptstraße Papierschiffchen in leuchtendem Orange mit Aufschriften wie "Seenotrettung ist kein Verbrechen".