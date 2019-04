Von Birgit Sommer

Heidelberg. Thomas Hampson ist schuld. Der US-amerikanische Bariton habe den "Heidelberger Frühling" eingeläutet, sagt Sylvia von Kretschmann. Als er in den 90er Jahren einen Auftritt in Heidelberg hatte, saß er mit dem späteren Festival-Leiter Thorsten Schmidt, den Hotel-Chefs Ernst-Friedrich und Sylvia von Kretschmann und ein paar anderen Gästen im Hotel Europäischer Hof. Der Abend war lang und fröhlich und als Hampson zu singen begann, sangen alle mit. "So entstand die Idee zum Heidelberger Frühling", erklärt Sylvia von Kretschmann, "wir sagten alle, wir müssen was machen ..."

Thomas Hampson hatte also sein Herz in Heidelberg verloren. Er kam immer wieder, er wurde hier ein bewunderter Interpret des Kunstliedes und schließlich künstlerischer Leiter der Liedakademie beim "Frühling". Zusammen mit dem Pianisten Igor Levit und dem Sänger Thomas Quasthoff ist er der Hotelgast, der während des Festivals am häufigsten im Europäischen Hof logiert. Zu Freunden der Familie wurden sie alle. "My home away from home", nennt Hampson das Heidelberger Hotel und kürte es im Lufthansa-Magazin zum absoluten Lieblingshotel weltweit. Ähnlich Levit: "Ich habe das Gefühl, heimzukommen, unter Freunden zu sein."

Das Heidelberger Fünf-Sterne-Privathotel wurde zum Künstlerhotel, in dem die Musiker und Sänger im Frühling mit Begeisterung logieren, und zum wichtigen Sponsor. Für bis zu hundert kostenlose Nächte, sagt die Geschäftsführerin Caroline von Kretschmann, heiße sie die Künstler jedes Jahr willkommen. Und am Abend vor dem ersten Festivaltag richtet der Europäische Hof für die Sponsoren des Festivals jeweils ein elegantes Abendessen aus. Natürlich herrscht auch eine besondere Atmosphäre im Hotel, wenn hinter der Zimmertür geprobt wird, wenn die Stimme eingeübt wird oder die Klarinette klingt, wenn die Künstler beim Frühstück die Köpfe zusammenstecken.

Morgens kurz nach fünf Uhr ist wie seit vielen Jahren Sylvia von Kretschmann unterwegs und schaut, was die Hotelgäste noch brauchen, ehe sie vielleicht früh abreisen. Tochter Caroline ist dafür abends länger im Haus: "Sie sehen immer einen von uns". Nicht zuletzt sind 170 Mitarbeiter da, um perfekte Abläufe zu garantieren.

Fragt man die Hotel-Chefin nach besonderen Eigenheiten der Weltstars der Klassik, muss sie passen. "Sie sind alle relativ bescheiden und schätzen es sehr, hier zu sein", sagt sie. Ganz anders als viele Gäste mit Sonderwünschen oder mancher internationale Pop-Star, der im Vorfeld schon Ansprüche stellt und Einkaufslisten schickt und etwa eine bestimmte Mineralwasser- oder Kaugummisorte ordert.

Der Europäische Hof ist aber nicht nur Herberge für die Künstler. Auswärtige Fans des Festivals "Heidelberger Frühling" können hier spezielle Arrangements mit einer Übernachtung und einem Essen in der Kurfürstenstube buchen. Wer noch keine Karten für die Konzerte hat, profitiert vom guten Draht der Inhaber zum Festival: Die Rezeption besorgt noch Karten mit 10 Prozent Nachlass. Alle Heidelberger Konzertbesucher sind nach den Aufführungen an der Hotelbar willkommen, wo für Hungrige eine Spezialkarte aufgelegt wird. Und nicht zuletzt wird im Rahmen des Festivals der "High Tea" mit Musik zelebriert.