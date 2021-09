In Vor-Corona-Zeiten, in der Freibad-Saison 2019, besuchten gut 160 000 Gäste das Thermalbad in Bergheim. In diesem Corona-Sommer waren es erst 60 000 – die Einschränkungen ließen auch in diesem Jahr keinen Normalbetrieb in den Heidelberger Freibädern zu. Foto: Rothe

Von Anica Edinger

Heidelberg. Die Freibadsaison neigt sich dem Ende zu – auch wenn sich der Sommer dieser Tage noch einmal von seiner schönsten Seite zeigt. Im Tiergartenbad ist ab kommendem Sonntag Schluss, das Thermalbad hat noch bis Mitte Oktober geöffnet. Wie lief dieser zweite Freibad-Sommer unter Pandemiebedingungen? Und wie geht es für Schwimmerinnen und Schwimmer im Herbst und Winter weiter? Maike Carstens, seit August 2020 Geschäftsführerin der Stadtwerke Heidelberg Bäder, blickt zurück auf einen herausfordernden Sommer – und verrät, was bald für die Hallenbäder gelten wird.

Maike Carstens.Foto: pr

Frau Carstens, auch in diesem Sommer war der Bäderbetrieb wieder nur unter Corona-Bedingungen möglich. Gab es denn einmal einen positiven Corona-Fall unter den Badegästen im Thermal- oder im Tiergartenbad?

Nein, Gott sei Dank nicht. Wir haben tatsächlich immer sehr genau alle Corona-Regeln eingehalten und kontrolliert. Dass es unseres Wissens nach keinen Fall bei uns gab, hängt sicher auch damit zusammen. Aber ein bisschen Glück ist auch dabei.

Aufschwimm- und Überholverbot, Kontaktverfolgung, Abstandsgebot: Welche Regeln der Corona-Verordnungen waren denn für den Bäderbetrieb am herausforderndsten?

Die größte Herausforderung für uns war tatsächlich, dass die Verordnungen immer so kurzfristig kamen und entsprechend kurzfristig auch umgesetzt werden mussten – was natürlich auch der Natur der Sache geschuldet ist. Ansonsten kann man sagen, dass sich der Betrieb unter Corona-Bedingungen aufgrund der Erfahrungen aus dem letzten Corona-Sommer schon gut eingespielt hatte. Auch die Badegäste kannten viele Regeln bereits, deshalb herrschte dafür auch ein großes Verständnis. Nur beim Überholverbot in den Becken gab es die eine oder andere Verstimmung – vor allem unter den Sportschwimmern. Richtig gut eingespielt hat sich zwischenzeitlich auch unser Reservierungstool.

Seit August kann man seine Eintrittskarte auch direkt online kaufen und muss sich nicht mehr in die Schlange einreihen. Wieso wurde das erst so spät eingeführt?

Wir haben uns für unser Online-Ticketing für die Lösung des Herstellers unseres Kassensystems entschieden, um alles aus einer Hand zu haben. Die Besonderheit: Als Strom- und Energieversorger haben wir auch besonders hohe Anforderungen an die Sicherheit unserer IT-Systeme – Stichwort Datenschutz-Grundverordnung. Deshalb hat es eine Zeit lang gedauert, bis eine optimale und sichere Lösung auf den Weg gebracht werden konnte.

Wird dieses System auch aktiv bleiben, sollte die Pandemie eines Tages enden und wieder Normalbetrieb in den Bädern herrschen?

Definitiv. Der Online-Kartenkauf vor dem Badbesuch wird super angenommen. Außerdem hat diese Möglichkeit zu einer deutlichen Entspannung vor den Bädern geführt. Der Einlass funktioniert nun viel schneller.

Wenn am 12. September das Tiergartenbad schließt, startet am Tag darauf die Hallenbadsaison im Köpfelbad sowie im Hasenleiser. Mitte Oktober soll dann auch das City-Bad im Darmstädter Hof Centrum öffnen. Welche Regeln werden in den Hallenbädern gelten?

Wir freuen uns sehr, dass wir die Hallenbäder und auch die Saunen dank der neuen Verordnung öffnen können. Für den Einlass werden die Gäste einen 3G-Nachweis benötigen. Es wird einen Zeitslot für den ganzen Tag geben, der auch im Voraus im Internet gebucht werden muss. Die Besucherzahlen werden auch in den Hallenbädern reduziert sein müssen, da wir das Abstandsgebot weiter einhalten müssen. An die exakte Anzahl der Plätze werden wir uns mit Fingerspitzengefühl herantasten und im Laufe des Betriebs schauen, was praktikabel ist.

Im Sommer haben die Stadtwerke gemeinsam mit der Stadt, der Franziska-van-Almsick-Stiftung und vielen weiteren Partnern Schwimmkurse für Kinder angeboten. Wird es diese auch im Herbst noch geben?

Die Schwimmkurse im Sommer waren wirklich eine tolle Sache – und eine Herzensangelegenheit für uns. 641 Kinder in 113 Kursen haben seit Beginn der Kurse kurz vor den Sommerferien so schwimmen gelernt – und das in sehr kleinen Gruppen mit einer engmaschigen Betreuung. Wir wollen das Angebot gerne fortführen, werden aber in der Hallenbad-Saison schauen müssen, wie wir es mit den Belegungszeiten hinbekommen, da das Schulschwimmen nun auch wieder stattfindet und auch Vereine Zeiten reserviert haben.

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten in den beiden vergangenen Jahren viel weniger Besucher in die Bäder als in normalen Jahren. Welche finanziellen Auswirkungen wird das noch haben?

Klar ist: Corona und die einzuhaltenden Vorgaben haben sich drastisch auf den Betrieb und die Besucherzahlen ausgewirkt. Kommunale Bäder sind immer Defizitbetriebe, man rechnet, dass die Stadt pro Eintrittspreis noch einmal zehn Euro drauflegen muss. Wir haben zwar auch Hilfen von Bund und Land in Anspruch genommen, das reicht aber bei Weitem nicht, um das Defizit auszugleichen.

Wie stark sind die Besucherzahlen denn eingebrochen?

Im Thermalbad beispielsweise waren die Besucherzahlen im Jahr 2019 fast dreimal so hoch wie in diesem Jahr: Damals besuchten circa 160.000 Gäste das Bad, in dieser Saison sind es bisher rund 60.000. Im Tiergartenbad sind die Zahlen noch stärker eingebrochen, da dieser Sommer eher durchwachsen war.

Zum Abschluss dieser Freibadsaison: Was wäre ihr Wunsch für die nächste?

Wir würden uns freuen, wenn ein bisschen mehr Ruhe und eine neue Normalität einkehren könnten.