Die Motivwagen vor 39 Jahren griffen Themen auf, die heute noch aktuell sind - wie das "Pinkelproblem" in der Altstadt. Ansonsten wie immer gut vertreten: die Elferratswagen, auch die Hexen gab es schon - sie kamen aber damals von der Bäckerinnung und aus Eppingen und nicht wie heute aus Varnhalt. Besonders stark waren die Amerikaner vertreten - hier die 33 US Army Band. Fotos: Ballarin

Von Micha Hörnle

Heidelberg. Wie alt der Fastnachtszug sein soll, das weiß man: 170 Jahre. Wie oft es ihn aber gegeben hat, darüber kann man nur spekulieren, die Archivlage ist sehr dürftig. In der Kriegs- und der unmittelbaren Nachkriegszeit fiel er aus, der erste ist als "Sumezug" am 21. Februar 1950 bezeugt. Der war allerdings vor allem für Kinder gedacht; damals wurden die 150 besten Kostüme prämiert. Im Jahr zuvor gab es eine "Kappenauffahrt": Zehn Reiter in Kostümen, drei Wagen der 1948 wiedergegründeten Perkeo-Gesellschaft und einer vom Stadttheater, dazu noch die Fanfarenbläser fuhren durch die Hauptstraße.

30 Jahre später, 1979, war das schon ganz anders - und viel professioneller. Es war auch die große Zeit der Heidelberger Motivwagen, auch wenn Dieter Haas sich gleich mehr davon vorstellte und am 28. Februar in der RNZ monierte: "Für den Heidelberger Fastnachtszug des nächsten Jahres wünscht man sich mehr Geld, damit endlich einmal auch in Heidelberg einige Motivwagen mehr als bisher gewohnt mitfahren können."

Offenbar schon damals waren die zu wenigen Toiletten für die vielen Altstadtbesucher ein Problem. Mit einem "Scheiss-o-Mat" - einem recht derben Motivwagen - sollte da Abhilfe geschaffen werden, aus dem Anhänger heraus verteilten die Fastnachter Klopapierrollen an die Passanten. Und die Pfaffengrunder Karnevalsgesellschaft machte 1979 auf etwas anderes aufmerksam: Schon vor dem Umbau der Hauptstraße zur Fußgängerzone war die Straßenbahn aus ihr verbannt worden - und die Narren ließen eine Altstadtbahn mit drei Waggons anrollen. Dazu hieß es dann in der RNZ: "Die Altstadtbahn der PKG verkehrt leider nur einmal im Jahr." Besonders bemerkenswert an diesem Zug war wohl, dass es endlich wieder durch die Hauptstraße ging. Sie war erst kurz zuvor zur Fußgängerzone umgestaltet worden. Aber so ganz fertig war die neue Hauptstraße dann doch noch nicht - und das tat der Stimmung einigen Abbruch, wie Haas berichtete: "Der noch bestehende Baustellen-Engpass am Darmstädter Hof teilte den Zug unbeabsichtigt in mehrere Züge. Große Lücken führten dazu, dass die Zuschauer - sie kamen zu Tausenden - schließlich meinten, das Zugende sei gekommen und man könne sich auf den Weg nach Hause machen."

Fast wie selbstverständlich marschierten damals die Amerikaner im Fastnachtszug mit - in diesem Fall die 33. US Army Band, das amerikanische Jugendcenter und die Kapelle der amerikanischen High School samt den dazugehörigen Formationstänzerinnen, den Majorettes. Ebenso Geschichte ist der Elferratswagen der Bäckerinnung, aber auch der HSB-Elferrat und die HSB-Schwellköpfe. Damals mischten sich sogar noch Schnellrestaurants unter die Narren - wie McDonald’s oder Gino’s.

Was aber im Vergleich zu heute auffällt: Die Region war deutlich stärker beim Zug vertreten. Da kamen der Musikverein aus Wiesenbach, die Fanfarenzüge aus Mühlhausen und die St. Ilgener Frösche, die Spechbacher Turner, die Spielmannszüge der Dossenheimer, Eppelheimer und Wieslocher Feuerwehr, die Ritter vom gleichnamigen (und Anfang 2003 abgebrannten) Hotel aus Neckargemünd und die Astoria-Störche aus Walldorf.

Eher kurzlebig war die "Fastnachtsmess" der Schausteller auf dem Universitätsplatz mit allerhand Fahrgeschäften. Und schon damals gab es Ärger mit der Universität, die für eine solche Form von Remmidemmi keinen Sinn hatte. Prorektor Hans-Joachim Zimmermann schrieb einen geharnischten Leserbrief an die RNZ und verbat sich diesen Radau. Und er machte der Stadt den Vorschlag, "den närrischen Rummelplatz doch selbst vors Rathaus zu holen". Wenn man so will, kam man dem mit der seit 2016 auf dem Marktplatz veranstalteten "After-Umzugs-Party" auch nach.

Geschichte sind übrigens auch die großen Bälle vor dem Umzug: Die Perkeo-Gesellschaft hatte damals zum Rosenmontagsball in die Stadthalle geladen, drei Kapellen, darunter Fritz Neidlinger und seine Jazz Cats, spielten auf. Tags zuvor hatte der Club Rheinland an derselben Stelle gefeiert - mit Gästen aus Frankfurt und Siegburg, die sogar mit Sonderzügen angereist waren.

Natürlich gab es 1979 auch einen Fastnachtszug im frisch eingemeindeten Ziegelhausen - unter dem Motto "22 Jahre ZKG - 66 Jahre Ziegelhäuser Fastnacht. Die Themen der Motivwagen des 25. Februar 1979: das damals aktuelle Jahr des Kindes und die neue Ölkrise.