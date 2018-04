Heidelberg. (rnz) Gemeinsam sportlich aktiv werden können Eltern zusammen mit ihren Kindern beim vierten "Heidelberger Familienradeln" am Sonntag, 22. April. Dann lädt der Sportkreis Heidelberg wieder zu einer Fahrrad-Rundtour im Heidelberger Süden ein. Die Teilnahme ist kostenlos. Ab 14 Uhr können die Familien an fünf Startpunkten in den Rundkurs einsteigen: Am TSV-Sportplatz, Ludwig-Guttmann-Straße 10, in Wieblingen, am Spielplatz neben der Sporthalle, Erlenweg 24, in Rohrbach, am HTV-Sportplatz, Carl-Bosch-Straße 10-12, in der Südstadt, am Sportplatz der SG Kirchheim, Pleikartsförster Straße 130, und in der Bahnstadt auf dem Gadamerplatz.

An diesen Punkten bieten Heidelberger Sportvereine verschiedene Mitmachstationen an. Wer an den kleinen sportlichen Aufgaben teilnimmt, kann damit seine Chancen für die Tombola erhöhen. Sie findet im Rahmen des Abschlussfestes ab 16 Uhr auf dem Gadamerplatz statt. Dort erhält jedes Kind einen "Geschafft!"-Preis. Zudem gibt es verschiedene Angebote vom Geschicklichkeitsparcours bis zum Handbike- und Rollstuhl-Test. Beim kostenlosen Radcheck kann man überprüfen lassen, ob das eigene Fahrrad verkehrssicher ist oder sein Fahrrad von der Polizei codieren lassen.

Das Mitmachen ist ganz einfach: Beim Start in den Rundkurs erhält jedes Familienmitglied eine Karte für die empfohlene Strecke sowie ein "Sicherheits-Starterpaket". Danach radeln die Familien individuell zu den übrigen Mitmachstationen. Welche und wie viele sie anfahren wollen, können sie selbst entscheiden. Die empfohlene Strecke ist familienfreundlich, sie führt hauptsächlich über Radwege und ist auch mit Fahrradanhänger bequem zu bewältigen.

Auch für Handbiker und Rollstuhlfahrer ist sie geeignet. Insgesamt ist der Rundkurs zwölf Kilometer lang, kann aber auch abgekürzt werden. Die reine Fahrzeit für die Gesamtstrecke beträgt bei gemütlichem Radeln etwa eine Stunde.