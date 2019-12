Während der Baustelle am Wormser Hof gab es am Eingang der Theaterstraße drei Bodenschwellen – die sind nun weg. Foto: Rothe

Heidelberg. (hö) Am 15. Januar jährt sich der tödliche Unfall von Ben Bews zum vierten Mal. Der Neunjährige war von einem Lastwagen überrollt worden, als er über die Theaterstraße rannte. Daraufhin brachte die Stadtverwaltung zwischen dem Schulhof und dem Spielplatz am Theater zwei Bodenschwellen an und malte große Verkehrszeichen auf die Straße. Als der Umbau des Wormser Hofs nahte – und mit ihr der Baustellenverkehr – wurden am Eingang der Straße, an der Kreuzung zur Plöck, drei zusätzliche Schwellen angebracht, die die Geschwindigkeit der Lastwagen reduzieren sollten. Doch da das einstige Kino "Lux-Harmonie" mittlerweile umgebaut ist, verschwanden auch diese drei "Hubbel" wieder – sehr zum Missfallen des Bezirksbeirats Altstadt.

Bei seiner Sitzung am Mittwochabend wurde die Stadt – je nach Lesart – gebeten oder aufgefordert, diese drei Schwellen wieder anzubringen. Denn seitdem die weg sind, sind bei manchen Auto- oder Lasterfahrern offenbar etliche Hemmungen gefallen: "Haben wir denn seitdem nichts gelernt?", fragte die stellvertretende Kinderbeauftragte Ellen Möller: "Da wird wie eh und je durch die Theaterstraße gebrettert und jetzt sogar vor dem ,Tegut’ geparkt." Die Bahnstadt mache vor, wie es gehen kann: Dort wird aus Gründen der Schulwegsicherheit der Lange Anger gesperrt: "Wieso soll das nicht auch bei uns möglich sein?"

Claudia Kischka (CDU) fand die Fahrradbügel, die an den Zugängen zum Spielplatz und Schulhof aufgestellt waren, nicht besonders hilfreich: "Da schwingen sich die Kinder doch unten durch!" Und deswegen forderte sie, dass mit einer weiteren Absperrung – wie beispielsweise beim Hölderlin-Pausenhof in der Plöck – die Schlupflöcher geschlossen werden.

Es ist nicht das erste Mal, dass das Gremium diese Forderung erhebt: Schon vor zwei Monaten gab es bis in den Wortlaut hinein dieselbe Diskussion. Die Argumentation der Stadt war damals, dass die Theaterstraße sowieso umgestaltet werden soll, wenn auch der Theaterplatz in Angriff genommen wird. Doch der lässt offenbar noch auf sich warten – und schon damals versprach das Amt für Verkehrsmanagement zu prüfen, ob man die drei Schwellen nicht provisorisch einbauen könne. Da sich bis dato nichts getan hat, fand der abermals von Peter Seidel (SPD) eingebrachte Antrag, die drei Schwellen wieder anzubringen, die einmütige Zustimmung. Auch die Absperrgitter für die Bügel sind nun Teil des Forderungskatalogs des Bezirksbeirats.