Heidelberg. (pol/rl) Weil ein Polizist einen 19-jährigen Einbrecher erkannte, wurden auch zwei vermisste Mädchen wiedergefunden. Die Geschichte beginnt mit einem Einbruch im Heidelberger Hauptbahnhof: Hier war am Montag, 27. April, ein zunächst unbekannter Täter in die Bäckerei "Le Crobag" eingebrochen. Dabei erbeutete er 245 Euro aus einer Wechselgeldkasse. Allerdings wurde er auch von der Videoüberwachung des Ladens gefilmt.

Ein Beamter der Bundespolizei erkannte den 19-Jährigen dann später auf den Bildern der Überwachungskamera wieder, woraufhin weitere Ermittlungen eingeleitet wurden. Einen Monat später waren die Ermittlungen dann so weit gekommen, dass alles bereit für die Wohnungsdurchsuchung war: Am vergangenen Mittwoch durchsuchten die Beamten die Wohnung seines Vaters im Kreis Bergstraße, wo der 19-Jährige lebte. Doch die Beamten trafen in der Wohnung nicht nur Vater und Sohn an, sondern noch zwei Mädchen im Alter von 15 und 16 Jahren.

Bei der Überprüfung ihrer Personalien fanden die Beamten heraus, dass die beiden Jugendlichen seit einigen Tagen als vermisst galten. Die 15- und die 16-Jährigen wurden daraufhin in Gewahrsam genommen. Der 19-Jährige muss sich nun wegen besonders schweren Diebstahls verantworten.