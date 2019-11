Heidelberg. (hö/pr) Bei einem Stallbrand im Neuenheimer Feld am Donnerstagabend starben zwei Hunde. Zunächst hatte die Polizei in einer Pressemitteilung fälschlicherweise davon geschrieben, dass in einer Hundepension in der Tiergartenstraße (Handschuhsheim) ein Feuer ausgebrochen worden sei – was aber nicht der Fall ist: Sie befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft des von einer Privatperson angemieteten Pferdestalles, in dem die beiden Hunde nur kurz untergebracht waren. Die Hundepension, ein alteingesessener und überregional bekannter Betrieb, blieb von dem Feuer unbeeinträchtigt.

Gegen 18.15 Uhr alarmierten Passanten die Feuerwehr, die den Brand unweit vom Neckarkanal schnell unter Kontrolle hatte. Dennoch konnte sie nicht verhindern, dass ein Großteil des Gebäudes zerstört wurde. Die Pächterin des Stalls hatte nur kurz das Anwesen verlassen, auf dem Weg zurück hatte sie von Weitem die enorme Rauchentwicklung gesehen. Im Stall konnte sie in letzter Sekunde noch ein Pony aus seiner Box befreien und ins Freie bringen, allerdings kam für die beiden Mischlingshunde, die der Frau gehörten, jede Hilfe zu spät. Woran die Hunde gestorben sind, konnte die Polizei gestern nicht sagen, vermutet wird Rauchvergiftung.

Als der Brand schließlich gelöscht war, mussten die Feuerwehrleute Teile des weitgehend einsturzgefährdeten Gebäudes, dessen Holzkonstruktion fast völlig verkohlt ist, abtragen werden, – vor allem das Dach. Die Polizei gibt den Sachschaden mit rund 20.000 Euro an. Die Brandursache ist noch unklar, allerdings hatte der Stall nach RNZ-Informationen wohl keinen Stromanschluss, ein technischer Defekt scheidet also aus. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Update: 1.11.2019, 20.45 Uhr