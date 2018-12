"Budenzauber" beim Heidelberger Weihnachtsmarkt am Universitätsplatz. Archiv-Foto: Alex

Heidelberg. (pol/mün) Der Sicherheitsdienst des Weihnachtsmarktes in der Heidelberger Altstadt hat in der Nacht zu Sonntag zwei Männer im Alter von 34 und 40 Jahren festgesetzt und der Polizei übergeben. Der 34-Jährige wurde gegen fünf Uhr beim Verlassen eines Verkaufsstandes erwischt. Der 40-Jährige wurde gegen sieben Uhr ertappt, als er an der Tür eines Standes rüttelte, teilt die Polizei mit.

In der gleichen Nacht wurde in mehrere Stände auf dem Universitätsplatz eingebrochen. Dabei wurden selbstgefertige Ohr- und Fingerringe aus verschiedenen Materialien entwendet. Es entstand ein Diebstahlschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Ob die beiden Männer als Tatverdächtige der Einbrüche in Betracht kommen, das untersucht jetzt das Polizeirevier Heidelberg-Mitte.