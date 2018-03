Von Denis Schnur

Heidelberg. Es sind schwere Vorwürfe, die eine Rumänin und die Staatsanwaltschaft gegen ein junges Ehepaar aus Leimen erheben: Ahmed und Sevda E., beide 27 Jahre, sollen die heute 30-jährige Paula V. (Namen geändert) 2015 nach Deutschland geholt haben, und sie dann gezwungen haben, in einem Bordell in Rohrbach-Süd anzuschaffen. Fast ihren kompletten Verdienst habe sie abgeben müssen, außerdem sei sie geschlagen und getreten worden. Seit Dienstag müssen sich die Eltern zweier kleiner Kinder deshalb vor dem Heidelberger Amtsgericht verantworten.

Doch am ersten Verhandlungstag hatte das Gericht unter Vorsitz von Walburga Englert-Biedert große Mühe, die Geschichte zu rekonstruieren, die 2015 mit einem Telefonat von Ahmed E. und Paula V. begann und am 9. Mai 2016 mit deren Flucht aus dem Bordell in Rohrbach-Süd vorerst endete. Die Angeklagten äußerten sich zunächst nicht. Stattdessen sagte Paula V. über mehrere Stunden aus.

Die junge Frau, die in Rumänien eine Ausbildung zur Erzieherin gemacht hatte, wollte nach eigener Aussage schon lange nach Deutschland auswandern. "Das war mein Traum", erklärte sie. Versucht hatte sie es erstmals vor fünf Jahren, nachdem sie für einen Nachbarn einen Autokauf aus Deutschland abgewickelt hatte. Er hatte sie um Hilfe gebeten, da sie Deutsch spricht. Mit dem Verkäufer "Jonny" hielt sie Kontakt. Sie rief ihn auch an, als sie 2013 und 2014 nach Deutschland reiste, mit dem Ziel, sich hier ein Leben aufzubauen.

Zwar habe sie keine guten Erfahrungen gemacht - ihre Jobs in einer Buchhandlung, einer Fabrik und als Babysitterin verlor sie schnell, außerdem soll "Jonny" sie vergewaltigt haben -, trotzdem wollte sie 2015 ein drittes Mal nach Deutschland. Wieder bat sie "Jonny" um Hilfe, der sie an Ahmed E. vermittelte. Der habe ihr am Telefon einen Job als "Begleiterin" versprochen. "So nennt man das auch im Pflegedienst", so Paula V. Da die damals 27-Jährige möglichst schnell weg wollte, ließ sie sich von E. 200 Euro schicken und stieg am 29. Juni 2015 in einen Bus. Am nächsten Tag kam sie in Heilbronn an. Erst da habe Ahmed E. ihr gesagt, welchen Job sie machen solle. "Ich war so geschockt", erinnerte sich Paula V. Der Familienvater habe ihr gedroht, sie "kaputt" nach Hause zu schicken, wie er es mit ihrer Vorgängerin auch getan habe, sollte sie sich weigern.

Von da an habe Paula V. immer wieder für mehrere Tage in einem "Privathaus" in Rohrbach-Süd gearbeitet, sollte 1700 bis 2000 Euro pro Woche verdienen. Das Geld habe sie komplett an das Ehepaar abgeben müssen, sie habe lediglich 200 Euro im Monat bekommen - "und das auch nicht immer". Wenn sie nicht im Bordell arbeitete, lebte Paula V. bei der Familie. Anfangs in Schwäbisch Hall schlief sie auf einer Matratze im Kinderzimmer, später in Leimen in einem Kellerraum. Sie passte auf die Kinder auf, putzte das Haus.

Wenn sie nicht die gewünschte Summe verdiente, habe sie Ärger von Ahmed E., den sie als ihren "Zuhälter" bezeichnet, bekommen. Er habe sie einmal auf einem öffentlichen Parkplatz gewürgt und in ein Gebüsch geworfen, ein anderes Mal getreten. Als sie Anfang Mai 2016 wusste, dass sie wieder nicht genug Geld zusammenbekommen würde, habe sie den Entschluss gefasst, zu flüchten. Nach ihrer Schicht im Bordell nahm sie ein Taxi und ließ sich zur Polizei fahren.

So schrecklich die Erlebnisse der Rumänin klingen, so schwierig war es für das Gericht, sie zu vernehmen. Immer wieder weigerte sich Paula V., Fragen zu beantworten. Vieles habe sie vergessen, auch wegen der "traumatischen Erlebnisse", wie sie sagt. Außerdem verstrickte sie sich immer wieder in Widersprüche. So habe sie die ganze Zeit überlegt, wie sie flüchten könne, aber bei Polizeikontrollen im Bordell, habe sie die Beamten angelogen. Auch gab sie bei der Polizei zu Protokoll, sie habe die letzten Monate kein Guthaben auf dem Handy gehabt, das Ahmed E. ihr zur Verfügung gestellt habe. In der Verhandlung erklärte sie jedoch, sie habe diesem bis zuletzt jeden Abend eine SMS geschrieben, wie viel Geld sie verdient habe - und habe von ihrem eigenen Handy aus das Taxi gerufen, um zu flüchten.

Info: Der Prozess wird am Donnerstag, 8. März, fortgesetzt.