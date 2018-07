Heidelberg. (dns) Zu einem schweren Unfall kam es am Samstag gegen 14 Uhr auf der Boxbergauffahrt. Bei der Fahrt auf nasser Fahrbahn in Richtung Boxberg geriet ein Opel Astra in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dabei kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem in Richtung Rohrbach fahrenden Volvo. Laut Feuerwehr wurden dabei drei Personen leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Boxbergauffahrt war während der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt.