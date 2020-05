Von Karin Katzenberger-Ruf

Heidelberg. Was hätte das beim Traumwetter der letzten Wochen für ein Bilderbuchstart in die neue Saison werden können! Doch bereits zwei Tage nach der Wiedereröffnung am 14. März musste das Märchenparadies auf dem Königstuhl wegen der Coronakrise wieder schließen. Nach dem "Lockdown" nun die Lockerungen: Am 29. Mai sollen endlich auch die Freizeitparks im Land aufmachen dürfen. Unter welchen Bedingungen? Das wüsste der Sprecher des Familienunternehmens, Heiko Mouhlen, gern mindestens eine Woche vorher.

Die Informationspolitik der Regierung ist deshalb beinahe wichtigstes Thema beim Ortstermin mit der CDU-Delegation, bestehend aus dem Bundestagsabgeordneten Karl A. Lamers, dem Landtagsabgeordneten Albrecht Schütte sowie dem Stadtrat und Vorsitzenden der CDU Heidelberg, Alexander Föhr.

Alle drei sind tief davon beeindruckt, mit wie viel Besonnenheit man im Märchenparadies die Krise meistert. "Das ist Unternehmergeist im besten Sinne", lautet das Lob Lamers’, nachdem Mouhlen die Lage erläutert hatte. "Wir sind ein kleiner Freizeitpark ohne sich überschlagende Fahrgeschäfte, rund 20 Mitglieder unserer eigenen Familie sind in irgendeiner Weise in das Unternehmen involviert. Unsere zehn Vollzeitbeschäftigten haben wir gleich in Kurzarbeit geschickt, um ihre Arbeitsplätze zu erhalten. Auch wenn wir finanziell solide aufgestellt sind, hätten wir ansonsten Liquiditätsprobleme bekommen können." Laut Mouhlen sind allerdings einige Angestellte wieder zurück, um den zweiten Anlauf Ende des Monats vorzubereiten. Nein, staatliche Fördermittel habe man bisher nicht beantragt, da gebe es sicher Unternehmen, die es nötiger hätten, antwortet er auf die entsprechende Frage.

Einen Tipp von Alexander Föhr nimmt er aber gerne an: Es geht um den Kauf von Hygieneartikeln und Desinfektionsmittel über das Amt für Wirtschaftsförderung zu günstigen Preisen. "Die Sachen sind auf dem freien Markt fünf Mal so teuer wie früher. Da müsste man mal gegensteuern", hatte Mouhlen zuvor geklagt und seine Investitionen für die Sicherheit der Gäste auf rund 6000 Euro beziffert.

Das Märchenparadies umfasst eine Fläche von knapp drei Hektar, im Schnitt kommen 500 Gäste pro Tag. Wie viele dürfen es ab dem 29. Mai sein? Und müssen sie sich vorher anmelden? "Wenn ich das alles weiß, kann ich besser planen. Egal, ob es darum geht, dem Bähnchen, das durch den Park fährt, einen Waggon mehr anzuhängen oder Waren für den Kiosk einzukaufen", so Mouhlen.

Während der mehrwöchigen Zwangspause hat das Unternehmen nicht nur das Sicherheitskonzept für den Parkbesuch, sondern auch Zukunftsideen entwickelt. "Wir überlegen, ob wir künftig über Winter offen lassen und eine Art Kinderweihnachtsprogramm anbieten", sagt Heiko Mouhlen. Seine Ehefrau Corinna und seine Schwester Alexandra sind da als Geschäftsführerinnen ziemlich kreativ. Momentan entsteht zusätzlich eine Indoor-Spielfläche. Die CDU-Delegation bescheinigte dem Märchenparadies nicht zuletzt "ein tolles Angebot zu fairen Preisen". Im Jahr 2022 wird das Unternehmen 50 Jahre alt, dieses Jubiläum würde die Familie gern ganz groß feiern.