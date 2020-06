Heidelberg. (RNZ/mare) Seit dem 6. Mai hat der Zoo Heidelberg wieder geöffnet. So sehr Besucher und Zoo sich diesen Tag herbeigesehnt haben, ist ein enormer Aufwand notwendig, um die Bedingungen für die besonderen Hygiene- und Verhaltensregeln zu schaffen und einzuhalten. Dafür sucht der Tierpark nun ehrenamtliche Helfer, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

"Wir freuen uns sehr, dass wir den Zoo Heidelberg, wenn auch mit Einschränkungen, wieder für unsere Besucher öffnen konnten", heißt es. Jedoch hätten die letzten Wochen gezeigt, dass es der Zoo ohne zusätzliche Helfer nicht mehr stemmen könne. Das mit der Stadt Heidelberg abgestimmte Hygienekonzept soll sowohl für die Gäste als auch für die Mitarbeiter so sicher wie möglich sein. "Dafür benötigen wir Helfer, die wir an besonders neuralgischen Punkten, wie Engstellen im Park, den Spielplätzen und später auch in den Tierhäusern, wenn diese wieder geöffnet haben, einsetzen möchten."

Die Hauptaufgabe der ehrenamtlichen Helfer ist die persönliche, freundliche Ansprache der Zoobesucher über die Einhaltung der Abstands- und Hygienemaßnahmen, damit der Zoo nach und nach zu einem Normalbetrieb übergehen kann.

Wer Interesse hat, den Zoo in der Corona-Zeit zu unterstützen, meldet sich bitte bei Susanne Kurz: susanne.kurz@heidelberg.de