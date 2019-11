Heidelberg-Ziegelhausen. (ths) Die verheerende Situation am Bächenbuckel treibt die neue Bezirksbeirätin der Grünen, Roselinde Schwalm, auch als Anliegerin mächtig um. Denn seit in der Nacht vom 30. auf den 31. Dezember 2017 durch ein Unwetter der Hang in ihrer Nachbarschaft abrutschte, sorgen massive Betonsperren vor dem betroffenen Grundstück dafür, dass die Verkehrsteilnehmer zumindest einspurig und teilweise über den Gehsteig an dieser schadhaften Stelle vorbeifahren müssen. Die Crux für den gesamten Bezirksbeirat: Da im Hahnberggebiet der Schulbergweg für längere Zeit nicht zur Verfügung steht - hier werden nicht nur die Leitungen und Kanäle, sondern auch die gesamte Straße grundhaft erneuert - und alle Fahrzeuge nur über diesen Engpass via Hirtenaue ins Neckartal gelangen können, herrscht dort Hochbetrieb. Auch die Bergbuslinie 36 und der Schwerlastverkehr müssen sich hier vorbeiquälen.

Zusätzlich verhindern Baucontainer, die zur Sanierung des Schulbergwegs aufgestellt sind, das Parken entlang des alten Friedhofs und verengen zusätzlich dabei den Friedhofweg, in den nur wenige Meter zuvor die gesperrte Straße einmündet. "Eine schwierige Lage für uns alle und niemand weiß, wo das Gutachterverfahren im Bächenbuckel steht", wetterte Schwalm über die "nicht nachvollziehbare Gegebenheit".

Bereits in der Juli-Sitzung wies der Bezirksbeirat auf die sich anbahnende Problematik hin, die die Vertreter des Tiefbauamtes damals nicht so sahen. Weitere Auskünfte zur schwebenden Lage im Bächenbuckel konnte auch der Stadtteilvereinsvorsitzende Raimund Beisel nicht geben. "Da streiten sich mehrere Gutachter um ihr Recht und deshalb wird es nichts", wusste er nur.

Ebenso gibt es zu dem von Schwalm zusätzlich angesprochenen Sachverhalt bei der Rosensteige oberhalb des Büchsenackerhangs nichts Neues. Denn dort versperrt durch Überbauung eine Zaunanlage nebst Treppe den öffentlichen Wiesenweg. Auch wenn das Verwaltungsgericht den Anrainer schon vor Jahren zum Rückbau aufforderte, dümpelt der Rechtsstreit weiter vor sich hin.

Als Verfechterin des Fußwegenetzes im Stadtteil untermauerte sie nochmals den gestellten zweigeteilten Antrag der Grünen-Fraktion im Bezirksbeirat. Hier geht es um den Leinpfad am Neckar. Es gelte, diesen wieder gen Osten bis zum Stauwehr begehbar zu machen und gleichzeitig sollte zum Westen hin eine Fortführung ab der Schiffsanlegestelle "Stift Neuburg" in Angriff genommen werden.

Einen weiteren und danach positiv beschiedenen Antrag brachte Fraktionskollege Klaus Fanz ein. Demnach soll ein rollierendes System dafür sorgen, dass das Gremium sowohl in der Bürgerbegegnungsstätte Peterstal als auch im Ziegelhäuser Seniorenzentrum tagt.