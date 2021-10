Heidelberg (RNZ) Rund 50 Interessierte kamen am vergangenen Dienstag zusammen, um sich über den aktuellen Stand zum Neubau der Ziegelhäuser Brücke zu informieren und mit Vertretern der Stadt auszutauschen. Eingeladen hatten die CDU Ziegelhausen/Peterstal und die CDU-Gemeinderatsfraktion. Von städtischer Seite kamen der Baubürgermeister Jürgen Odszuck, Klima- und Mobilitätsbürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain, Karl-Peter Hofbauer, Leiter des Tiefbauamts, und Petra Keuchel vom Amt für Verkehrsmanagement.

In ihrer Begrüßung erinnerten die CDU-Stadträtin Nicole Marmé und der Vorsitzende der CDU-Gemeinderatsfraktion Jan Gradel an die vorangegangene Veranstaltung Ende August. Seinerzeit war es Vertretern der Stadt aufgrund des Neutralitätsgebots während des Bundestagswahlkampfs nicht erlaubt, an parteipolitischen Veranstaltungen teilzunehmen.

Petra Keuchel vom Amt für Verkehrsmanagement sagte in ihrem Vortrag, dass Alternativstandorte geprüft worden seien, jedoch die Notwendigkeit einer direkten Verkehrsverbindung von Ziegelhausen zum auf Schlierbacher Seite liegenden S-Bahnhof ebenso für ein Festhalten am alten Standort wie die Frage einer hochwassersicheren Brücke und Brückenzufahrt spräche. Als problematisch gestalte sich aktuell die Breite der Brücke auf Ziegelhäuser Seite.

In den nächsten Wochen würde mit den Besitzern der an die Engstelle angrenzenden Grundstücke Kontakt aufgenommen. Beim Thema Schwerlastverkehr betonte Schmidt-Lamontain die Eigenschaft der Brücke als Teil einer Landstraße, für die ein ordnungsgemäßer Verkehr gewährleistet werden müsse. Offener zeigte sich Odszuck auf Nachfrage für die Möglichkeit, zumindest die Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Stundenkilometern auch nach Fertigstellung der Brücke anzuordnen.