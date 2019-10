Heidelberg. (tt) Oberbürgermeister Eckart Würzner verliert eine seiner engsten Mitarbeiterinnen im Rathaus: Nicole Huber, Leiterin des OB-Referats und Digital-Chefin der Stadt, wechselt Anfang 2020 in die Führungsetage des Heidelberger IT-Unternehmens SNP - Schneider-Neureither und Partner. Das teilte die Stadt am Donnerstag mit. Die stellvertretende CDU-Kreisvorsitzende interessierte sich 2017 noch für einen Wechsel in die Politik und war für eine Kandidatur zur Oberbürgermeisterin von Weinheim im Gespräch.

Seit 13 Jahren ist Huber Leiterin des OB-Referats und damit zuständig für einen Stab von rund 50 Mitarbeitern. Zu ihrem Aufgabenbereich gehören die internationalen Beziehungen der Stadt, das strategische Stadtmarketing, die Markenkommunikation sowie die Fördermittelakquise und die Gremiendienste. Zuvor hatte die Rechtsanwältin den Wahlkampf von Eckart Würzner organisiert. Bei SNP wird die 46-Jährige künftig die internationale Weiterentwicklung des Unternehmens verantworten.

"Nicole Huber hat über Jahre hinweg enorm viel für Heidelberg geleistet", erklärte Oberbürgermeister Eckart Würzner am gestrigen Donnerstag. Sie hat in den vergangenen Jahren unter anderem die Digitalisierungsstrategie der Stadt entwickelt und umgesetzt. Außerdem entstanden in den vergangenen Jahren in ihrer Zuständigkeit Städtepartnerschaften und Kooperationsprojekte mit den weltweiten Technologie-Hochburgen Palo Alto, der "Hauptstadt" des Silicon Valley in den USA, und Hangzhou in China.