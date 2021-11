Von Maria Stumpf

Heidelberg. Im Rahmen der Tarifrunde im öffentlichen Dienst der Länder ruft die Gewerkschaft Verdi seit Beginn der Woche Landesbeschäftigte im Gesundheitswesen, an Universitäten und von anderen Bildungseinrichtungen zu Warnstreiks auf. Rund 400 Teilnehmer aus der Rhein-Neckar-Region zeigten am Donnerstag viel Streikentschlossenheit und zogen in einer Demonstration vom Neuenheimer Feld zur Schwanenteichanlage in der Poststraße. Dort erwartete sie Susanne Wenz von der Landesbezirksleitung Verdi zur Hauptkundgebung.

Beim Streikaufruf mit dabei waren laut Veranstalter auch Vertreter der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) und der Gewerkschaft der Polizei (GdP). "Zwei Tage vor der dritten Tarifrunde müssen wir ein deutliches Zeichen setzen. Das bisherige Null-Angebot der Arbeitgeber macht einfach nur wütend", erklärten Monika Neuner und Kathrin Biro vom Verdi-Bezirk Rhein-Neckar bei der Auftaktveranstaltung vor der Zentralmensa. Um sie herum Delegationen vom Psychiatrischen Zentrum Nordbaden (PZN) in Wiesloch, von den Universitäten und den Studierendenwerken in Heidelberg und Mannheim, von der Dualen Hochschule Mannheim, der Pädagogischen Hochschule Heidelberg (PH), dem Technoseum Mannheim und von Länderbeschäftigten des Universitätsklinikums Heidelberg. Svenja Schloz, eine junge Mitarbeiterin im PZN, berichtete aus ihrem Alltag in der Pflege und fasste unter viel Beifall zusammen: "Wir brauchen für eine gute Patientenversorgung für uns mehr Geld, mehr Zeit und bessere Rahmenbedingungen. Damit wir auch jungen Menschen wieder einen attraktiven Beruf bieten können."

Verdi fordert für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder eine Einkommenserhöhung um fünf Prozent, mindestens aber 150 Euro bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Alle Beschäftigten im Gesundheitswesen – in Baden-Württemberg sind das die Zentren für Psychiatrie – sollen monatlich 300 Euro mehr erhalten. Die Ausbildungsvergütungen sollen um 100 Euro angehoben werden.

Außerdem drohen die Arbeitgeber laut Verdi, die Eingruppierung massiv zu verschlechtern, was einen Gehaltsverlust von mehreren Hundert Euro bedeuten würde. "Es ist einfach wichtig, dass wir jetzt Präsenz zeigen. Wir werden in den Lohnverhandlungen gegenüber denen in den Kommunen immer mehr abgehängt", erklärte eine Vertreterin der PH ihre Streikbereitschaft.

Beim Marsch in die Stadt mit Trillerpfeifen und Transparenten über Ernst-Walz-Brücke, Vangerowstraße, Hospitalstraße und Bergheimer Straße blieben Passanten stehen, hörten hin, einige klatschten. "Dass die Arbeitgeber nichts anbieten, ist eine massive Missachtung unserer täglichen Arbeit", machten auch Alexander Leonhardt vom Personalrat der Universität Heidelberg und Simon Gillessen als Vertreter der Studierenden klar. Bei Kaffee, Tee und Kaba in der Schwanenteichanlage sprach Hauptrednerin Susanne Wenz dann aus, was wohl viele dachten: "Die jüngste Steuerschätzung versetzt die Landesregierung in die Lage, sich endlich ernsthaft den Erwartungen der eigenen Beschäftigten zu widmen. Für ein anständiges Angebot gibt es keine Ausrede mehr."