Heidelberg. (jul) "Vorübergehend geschlossen", so steht es, wenn man nach dem Botanischen Garten der Universität googelt. "Zutritt nur für Uni-Angehörige", ist vor Ort, im Neuenheimer Feld zu erfahren. Und weiter ist auf den Schildern am Eingang zu lesen: Die erforderliche Datenverarbeitung für Besucher könne man nicht leisten. Warum können nun Uni-Angehörige durch den Botanischen Garten spazieren, alle anderen aber nicht? – das will ein RNZ-Leser wissen.

Die Corona-Verordnung schreibe vor, dass die Kontaktdaten von Besuchern in Einrichtungen der Universität erfasst werden müssen, erklärt die Pressestelle – also auch im Botanischen Garten. Diese Regelung sei seit dem 14. August dieses Jahres verpflichtend. "Damit wäre der Botanische Garten gezwungen, alle vier Eingänge des Geländes ganztägig mit Personal zu besetzen, um die Datenerfassung von Besuchern sicherzustellen" – ein Aufwand, der nicht zu leisten sei.

Auch wenn Besucher also gar nicht die Gewächshäuser besuchen möchten, sondern auf den Wegen im Freien verweilen wollen, ist ihnen das derzeit offiziell nicht möglich. Wie lange das so geht, weiß auch die Universität noch nicht zu sagen. Das Gartengelände sei für die Öffentlichkeit zum großen Bedauern der Universität bis auf Weiteres nicht zugänglich, teilt sie mit.