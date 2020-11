Heidelberg. (kaf/pm) Am Montagmorgen blieb es in einigen Häusern in Wieblingen Nord dunkel. Der Grund: Ein Stromausfall, der sich gegen 8 Uhr ereignete. Betroffen waren etwa 350 Haushalte im Bereich nördlich der Straße Am Taubenfeld zwischen dem Neckar im Osten und der Autobahn im Westen, wie die Stadtwerke Heidelberg mitteilen.

Schon kurz darauf hatten jedoch die ersten Häuser wieder Strom. Gegen 10.30 Uhr hatten die Stadtwerke die Stromversorgung komplett wiederhergestellt. Grund für den Ausfall war eine technische Störung in einer Mittelspannungsanlage.