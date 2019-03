Heidelberg-Wieblingen. (pri/rl) Zu einem Dachstuhlbrand kam es am Mittwochnachmittag in einem Wohnhaus eines landwirtschaftlichen Betriebs in der Mannheimer Straße.

Zwei Bewohner wurden laut Polizei bei dem Versuch, das Feuer zu löschen durch das Einatmen von Rauchgasen leicht verletzt, ein weiter Bewohner blieb unverletzt. Die Berufsfeuerwehr Heidelberg löschte den Brand. Nach den ersten Erkenntnissen war kurz vor Brandausbruch von einem Bewohner ein Holzofen im ersten Obergeschoss angezündet worden.

Kurze Zeit später hatte dieser den Brand im Dachstuhl bemerkt. Die weiteren Ermittlungen über die genaue Ursache dauern derzeit noch an.

Zwei Räume wurden beschlagnahmt und versiegelt, die Bewohner konnten in das Haus zurückkehren.

Update: Donnerstag, 28. März 2019, 13.03 Uhr