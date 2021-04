Die Hauptstraße von oben in Nicht-Corona-Zeiten: Wie kann die Attraktivität dieser Einkaufsmeile, der Innenstadt und der Stadtteilzentren nachhaltig gestärkt werden? Darum geht es in einem Konzept, an dem die Stadt derzeit arbeitet. Foto: Philipp Rothe

Von Holger Buchwald

Heidelberg. Eine Neuauflage des Innenstadtforums und ein Konzept für eine vitale City sollen den Einzelhandelsstandort Heidelberg vor einem drohenden schleichenden Niedergang bewahren. Dieser Weg wurde von den Mitgliedern im Wirtschaftsausschuss des Gemeinderates am Mittwochabend einhellig begrüßt. Andreas Kempff, Leiter der Heidelberger Geschäftsstelle der Industrie- und Handelskammer (IHK), hatte zuvor eindrücklich davor gewarnt, dass Oberzentren wie Heidelberg noch viel stärker von den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise betroffen seien wie ländliche Gebiete. Eine der Thesen: Wenn viele Beschäftigte im Homeoffice arbeiten, fahren sie eben nicht mehr in die Stadt und sorgen dort für Umsatz. "Im Ergebnis führt die Digitalisierung dazu, dass die Fliehkräfte entfesselt werden, die schon vor Corona da waren", so Kempff.

Die CDU hatte beantragt, einen Pakt für eine lebendige Innenstadt und vitale Stadtteile nach der Corona-Pandemie zu schmieden. Ein Gutachter erarbeitet derzeit ein Konzept, das er im Herbst dem Gemeinderat vorlegen will. Und die Stadt will eine "Task Force" mit Vertretern des Handelsverbandes Nordbaden, Pro Heidelberg, Heidelberg Marketing und der IHK Rhein-Neckar gründen. Die Fraktion der Grünen ging in einem von ihr gestellten Sachantrag noch einen Schritt weiter. Fragen der Mobilität und Erreichbarkeit der Innenstadt, der Vielfalt und Aufenthaltsqualität sowie der Digitalisierung müssten bei der Entwicklung des Einzelhandelskonzepts mitgedacht werden. Dem Fraktionsvorsitzenden Derek Cofie-Nunoo geht es dabei zum Beispiel auch um eine Stärkung der Kultur. "Wir brauchen eine Vielfalt von Nutzungen. Natürlich geht es um das Einkaufserlebnis, aber auch um Flair und Lebendigkeit und natürlich um kulturelle Angebote, für die die Menschen in die Stadt kommen." Bei vorübergehenden Leerständen von Geschäften könne man auch daran denken, die Flächen über die Zwischennutzungsagentur für Gastronomie, Veranstaltungen oder für Kultur zur Verfügung zu stellen. Wie können die Geschäfte nachhaltig zum Beispiel über Lastenräder beliefert werden? Wo könnten sichere Abstellplätze für Fahrräder und private Lastenräder entstehen? Und wie kann Verpackungsmüll reduziert werden? Solche Fragen könnten laut dem Grünen-Antrag neben vielen anderen auch in ein Konzept einfließen.

CDU-Fraktionschef Jan Gradel schlug vor, das Innenstadtforum neu aufleben zu lassen. "Das war eine der coolsten und besten Dinge, die wir je auf den Weg gebracht haben", ist Gradel überzeugt. Unter Beteiligung der Wirtschaftsverbände und der Bürgerschaft hatte das Innenstadtforum im Juli 2008 eine ganze Reihe konkreter Vorschläge zur Stärkung des Einzelhandelsstandortes erarbeitet. "Leider wurde davon nicht eines umgesetzt", bedauert Gradel. Sowohl ein großes Textilkaufhaus im Bereich Theaterplatz als Magnet für die umliegenden Geschäfte, mehr Gastronomie in der vorderen Hauptstraße mit Aufenthaltsqualität, ein großer Supermarkt in der Friedrich-Ebert-Anlage und eine Erweiterung der Stadthalle zur Ankurbelung des Kongresstourismus – das alles sei gescheitert oder abgelehnt worden.

"Dieser Weg ist klar und richtig", sagte Oberbürgermeister Eckart Würzner sowohl zur Ausarbeitung eines konkreten Einzelhandelskonzepts als auch zur Idee eines Innenstadtforums. "Ich bin zuversichtlich, dass wir unsere Attraktivität erhalten." Das Stadtoberhaupt denkt dabei auch an die anderen Stadtteile. "Neuenheim hat sich fantastisch entwickelt." Auch in der Weststadt, in Bergheim und in der Bahnstadt mit dem neuen Kino sehe er Entwicklungspotenzial. Gerne greife er die Idee des Forums auf; ob es wieder in ganz großem Stil aufgesetzt werde, müsse noch ausdiskutiert werden. Dem folgten die Stadträte: Am Ende stimmten sie bei zwei Enthaltungen für den Sachantrag der Grünen und die Ausarbeitung eines Konzepts unter Einbezug eines Innenstadtforums.