Heidelberg-Weststadt. (pol/van) Bei einem Unfall am Montagmittag ist ein 29-Jähriger schwer am Kopf verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Passant im Hasenbühler Weg unterwegs gewesen, als ihn ein unachtsam geworfener Baum am Kopf traf. Diesen hatte ein Mitarbeiter einer Gartenfirma (43) zum Abstransport über einen Vorsprung mehrere Meter in die Tiefe geworfen. Offenbar hatte ein Gebüsch den Fußgänger verdeckt.

Der Baum hatte einen Stammdurchmesser von rund 25 Zentimeter. Der Passant musste zur Behandlung in eine Klinik eingeliefert werden. Die weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Mitte wegen fahrlässiger Körperverletzung dauern an.