Heidelberg. (RNZ) Im Sommer 2022 ist es soweit: Dann zieht der Karlstorbahnhof von seinem jetzigen Domizil in der Altstadt auf die Konversionsflächen in der Südstadt. Und da so ein Umzug alleine schwer zu stemmen ist, sucht das Kulturhaus noch Helferinnen und Helfern. Die können sich jetzt in vielen Heidelberger Läden für 22 Euro Mini-Umzugskartons kaufen, damit der Karlstorbahnhof die Kosten der aufwendigen Verlagerung stemmen kann: "Da wir aufgrund der Pandemie lange keine Veranstaltungen machen konnten, sind Rücklagen im Moment nicht möglich", so das Team des Kulturzentrums.

Wie sich das für einen Umzug gehört, werden am Ende alle Helfer zu Pizza und Bier eingeladen – bei der ersten Party nach der Neueröffnung in der Südstadt. Wann diese stattfindet, ist bisher noch nicht klar, wird den Unterstützern dann aber rechtzeitig per E-Mail mitgeteilt.

Die kleinen Umzugskartons gibt es aktuell in sechs Läden zu kaufen: Im Café Pannonica, Ingrimstraße 22, in der I-Am Designmanufaktur, Hauptstraße 152, im Heimat Heidelberg, Marktplatz 2, im Musikzimmer, Untere Straße 10, im Glück, Hauptstraße 134, sowie in der Buchhandlung Wortreich, Blumenstraße 25. Weitere Verkaufsstellen sollen folgen.