Heidelberg. (hö) Eigentlich bräuchte man ihn gerade jetzt dringender denn je: den Scheithauer-Brunnen am Adenauerplatz, der 300 Liter Wasser pro Sekunde über die Kaskaden kühlend nach unten rauschen lässt. Doch seit vorletzter Woche ist der Brunnen trocken. Grund ist ein technischer Defekt: "Ein Schieber ist kaputt, das Wasser kann also nicht durchlaufen", sagte ein Stadtsprecher auf RNZ-Anfrage, "der Brunnen an sich ist funktionstüchtig." Momentan bereiten die Stadtwerke die Reparatur vor; bis die Baufirma fertig ist, kann es durchaus Mitte August werden, hieß es aus dem Rathaus.

Der 9,50 Meter hohe Brunnen gilt als das Meisterwerk des Bildhauers Rainer Scheithauer (1931-1992), der zuletzt in Elztal-Dallau lebte und über 40 Brunnen geschaffen hat, auch in Weinheim und in Wiesloch. 1988 wurde das Kunstwerk errichtet, als Geschenk der damaligen Bezirkssparkasse, und war der Auftakt zur Neugestaltung des Ende 1989 fertiggestellten Adenauerplatzes.