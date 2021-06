Von Julia Schulte

Heidelberg. Nicht bei allen Menschen ruft der Postbote positive Gefühle hervor. Er höre oft "Bitte keine Rechnung!", erzählt der Heidelberger Zusteller Benjamin Valjan. "Aber ich antworte dann einfach, dass ich nur Liebesbriefe bringe." Einen etwas anderen und sehr erfreulichen Einsatz hatte Valjan am Dienstag, als er im Namen der Deutschen Post Bücher in der Heidelberger Altstadt verteilte.

Seit 2007 ist die Deutsche Post Partner der Stiftung Lesen und bringt als solcher zum "Welttag des Buches" Bücher persönlich an den Mann und die Frau. Der Tag wird jedes Jahr am 23. April begangen – dem Todestag von William Shakespeare und Miguel de Cervantes. Dass die Aktion diesmal zwei Monate später stattfand, war der Pandemie geschuldet.

Zufrieden schiebt Benjamin Valjan seinen Postwagen am Dienstagvormittag über das Altstadt-Pflaster – vollgepackt mit aktuellen "Spiegel-Bestseller"-Büchern für Erwachsene und mit Kinderbüchern. Viele Bewohnerinnen und Bewohner kennt er persönlich. Immer wieder macht er Halt, um den Menschen auf der Straße und in den Läden ein Buch anzubieten. In einer Gasse klingelt er bei Clara Kurz, die sofort zur Biografie über US-Vizepräsidentin Kamala Harris greift. "Das Buch wollte ich eh noch lesen, und jetzt kommt es einfach bei mir vorbei", freut sich Kurz. Ein paar Häuser weiter steht Valjan vor drei WG-Bewohnerinnen, die sich auf die Bücherkiste stürzen. Die Studentinnen loben die Auswahl und die Tatsache, dass das Thema Lesen trotz Digitalisierung gefördert wird. "Echt cool, dass auch viele Kinderbücher dabei sind", sagt Theresa – ihre Mitbewohnerinnen pflichten ihr bei.

Die Studentinnen Caja, Theresa und Johanna (von links) wurden im mit Büchern beladenen Postwagen von Benjamin Valjan fündig. Foto: Rothe

Auf dem Marktplatz darf dann der zweieinhalbjährige Janosch in der Bücherkiste kramen und greift zielstrebig nach einem Feuerwehr-Buch. Grinsend geht er es mit Valjan direkt durch, Vater Jens Ritter schaut zufrieden zu. "Der Kleine liebt Bücher und wir versuchen, das Lesen in den Alltag zu integrieren", freut sich Ritter. Dies sei für ihn besonders wichtig, da Kinder heute eh schon medial sehr geprägt seien. Ziemlich überrascht zeigt sich zunächst Andrea Kjeldsen von der Aktion, die in der Hauptstraße vor ihrem Laden sitzt. "Bücher? Von der Post?", wundert sie sich, ehe sie die Exemplare durchgeht. Am Schluss entscheidet sie sich für ein Kinderbuch, da sie selbst "eh noch viel zu viele" Bücher auf ihrem Lesestapel habe. "Das ist für den kleinen Jungen bei uns im Haus, der wird sich freuen", erklärt Kjeldsen.

Zum Abschluss der Tour geht es in die Untere Straße, wo sich die Besitzer des Cafés Rada, Daisy und Sohn Raphael Schwartz, über die Bücherkiste beugen. "Eine tolle Aktion und eine super Idee", loben sie. Schwartz findet in der Kiste das Buch "What if? Was wäre wenn" von Randall Munroe, das sie schon digital besitzt, aber auf Papier sei es dann doch etwas anderes, sagt sie. Außerdem sucht sie sich noch ein Kinderbuch heraus, das an den Enkel nach Spanien geschickt werden soll, "zum Deutsch lernen".

Alle Bücher kann Postbote Valjan an diesem Tag nicht verteilen. Die übrig gebliebenen werden in den kommenden Tagen mit der regulären Post zugestellt – manch Heidelberger erhält also vielleicht noch eine Leseüberraschung.