Von Holger Buchwald

Heidelberg. Achtmal haben die Polizei und der Kommunale Ordnungsdienst im vergangenen Jahr die Neckarwiese nachts geräumt. Angesichts steigender Temperaturen gehen Noch-Polizeipräsident Andreas Stenger und der Chef aller Polizeireviere, Dieter Hoffert, davon aus, dass die Corona-Pandemie, Menschenansammlungen und Lärm auch in diesem Jahr die Einsatzkräfte der Sicherheitspartnerschaft (Sipa) von Stadt und Land wieder beschäftigen wird. Eigentlich wurde sie vor drei Jahren ins Leben gerufen, um Kriminalitätsschwerpunkte wie die Altstadt, die Neckarwiese und den Hauptbahnhof sicherer zu machen. Und das ist ihr auch gelungen.

Die Zahl der Straftaten in der Altstadt sank im letzten Jahr von 1873 auf 1589, die der Delikte der Straßenkriminalität sank von 397 auf 311, die der Diebstähle von 896 auf 684. "Zum Teil spielte da sicherlich auch der Lockdown eine Rolle", gibt Stenger zu, es sei aber auch ein Mehrjahrestrend zu beobachten. Und das sei ein Erfolg der Sipa. Stenger: "Die Altstadt war noch nie so sicher wie jetzt."

Die "Erfolgsformel" der Partnerschaft sei die enge Kooperation und Kommunikation von Polizei und Stadt, ist Stenger überzeugt. Gemeinsam können KOD und die Polizisten gezielte Schwerpunktaktionen planen – wie im ersten Quartal letzten Jahres, als in Bergheim Shisha-Bars und Barber-Shops kontrolliert wurden und es dabei vor allem um die Aufdeckung von Schwarzarbeit oder den Verstoß gegen bauliche Vorschriften ging. Das restliche Jahr waren die Ordnungshüter vor allem damit beschäftigt, viel Präsenz in der Stadt zu zeigen, die Corona-Verordnungen zu überwachen und am Neckarufer im wahrsten Sinne des Wortes für Ruhe zu sorgen.

Mit den Lockerungen im Sommer häuften sich nämlich die Beschwerden von Anwohnern in der Uferstraße. Dies nahmen Polizei und KOD zum Anlass, um den nächtlichen Lärmpegel zu messen, einzelne Störer gezielt anzusprechen – und bei einer länger anhaltenden massiven Ruhestörung auch das Neckarvorland zu räumen. Spezialisten der Verkehrspolizei rückten zugleich den Autoposern, die mit ihren röhrenden Motoren und Auspuffen die Nachbarschaft drangsalierten, auf die Pelle. "Auch die Reiterstaffel war häufiger vor Ort", berichtet Hoffert. Meist hatten es die Beamten mit Ordnungswidrigkeiten zu tun, die Zahl der Straftaten nahm hingegen im letzten Jahr auf der Neckarwiese von 124 auf 79 ab.

"Die Bevölkerung reagiert positiv auf die gestiegene Polizeipräsenz", berichtet Hoffert: "Die Kollegen werden sehr oft angesprochen." Praktisch im Vorbeigehen kontrollierten die Ordnungshüter beispielsweise im Sommer, ob die Formulare zur Kontaktnachverfolgung in den Gaststätten richtig ausgefüllt wurden. Oder ob die Menschen in den vorgeschriebenen Zonen auch Maske tragen und Abstand halten. All das könnten der KOD und die Polizei alleine gar nicht in diesem Umfang leisten, daher sei auch die Unterstützung von Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz so wichtig.

"Die Kräfte der Sicherheitspartnerschaft sind vor Ort und vermitteln die starke Botschaft: Das Entdeckungsrisiko in Heidelberg ist hoch und wir stehen Kriminellen auf den Füßen", ist Stenger überzeugt. Er will wie die Stadt unbedingt an der Sipa festhalten, auch wenn er selbst zum 1. Mai als Leiter zum Landeskriminalamt wechselt.