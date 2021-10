Heidelberg. (RNZ) Man hat sich so sehr daran gewöhnt, dass man es kaum mehr wahrnimmt: das Bayer-Logo am Beginn der Hauptstraße. Es sei ihm erst jetzt wieder aufgefallen, schreibt Leser Thomas Greulich, der in der Altstadt aufwuchs. "Mir ist unklar, was es zu bedeuten hat, aber seit ich denken kann, gibt es das Logo."

Das Bayer-Kreuz sei auf dem Anwesen der Sofienstraße 11 bereits im Februar 1950 durch den damaligen Eigentümer der Hof-Apotheke sowie die Farbenfabrik Bayer aus Leverkusen beantragt worden, erklärt die Stadt auf Nachfrage. Die Bauaufsicht genehmigte die Reklame im März desselben Jahres.

Damals sei zusätzlich der Schriftzug "Arzneimittel" angebracht gewesen. 1963 stimmte die Stadt der Vergrößerung des Kreuzes auf 2,50 Meter zu. Damals wurde der Schriftzug entfernt. "Seitdem besteht die Werbeanlage nach unseren Informationen unverändert fort", teilt die Stadt mit.