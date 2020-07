Heidelberg. (RNZ) Wenn die Party vorbei ist, dann ist das, was bleibt, oft leider Müll. So war es auch an diesem Samstagmorgen am Neckarlauer. "Dass die Mülleimer überfüllt waren, kann hier nicht als Ausrede gelten. Beide extra bereitgestellten gelben Mülltonnen waren nämlich noch so gut wie leer", schreibt Henning Belle, der das Foto aufgenommen hat. Er fragt: "Sich im Sommer am Neckarufer mit Freunden zu treffen und zu feiern, gehört am Wochenende natürlich dazu, aber warum müssen andere darunter leiden?"