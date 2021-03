Heidelberg. (dns) Es war das älteste Autohaus in der Stadt, doch mittlerweile steht das Grundstück von VW Bernhardt in der Weststadt leer. Der Autohändler betreibt nun ein Servicecenter in Wieblingen. Doch ein RNZ-Leser aus Kirchheim fragt sich: Was wird eigentlich aus dem Areal in der Hebelstraße?

Das ist offenbar noch komplett offen, wie eine RNZ-Anfrage bei der Stadtverwaltung zeigt. Demnach habe ein Projektentwickler das Grundstück erworben und zunächst eine Bauvoranfrage für ein Hotel gestellt, diese aber wieder zurückgezogen, so eine Stadtsprecherin.

Nun suche man gemeinsam "nach einer städtebaulichen Lösung zur Nachnutzung". Dabei orientiere man sich bereits am Bebauungsplan für das "Gewerbegebiet Weststadt", dessen Aufstellung der Gemeinderat erst im Februar beschlossen hat.