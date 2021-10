Unser Leser hat es auf dem Bild markiert: An der rot umrandeten Kante stürzen Fußgänger und Radler oft. Foto: pr

Heidelberg. (bms) Ein RNZ-Leser aus der Bahnstadt hat am Gadamerplatz eine Gefahrenquelle entdeckt: Als Anwohner in den Westarkaden beobachtete er, dass mehrfach Fußgänger oder Radfahrer an einem circa 15 Zentimeter hohen Bordstein stürzen, der nicht markiert ist, wenn sie von Norden zum Gadamerplatz wollen. Auch Rettungswagen seien schon angerückt.

Die Stadt erklärte auf RNZ-Anfrage, dass Passanten und Radfahrer dort Wege abkürzten: "Gerade die Wegebeziehung Westarkaden und Haltestelle beziehungsweise Westarkaden und Gadamerplatz verleiten zu einem direkten Queren der dort bestehenden Kreuzung." Dafür gebe es aber Querungen mit Ampeln. Wer diese nutze, laufe auch nicht Gefahr, zu stürzen: "Somit handelt es sich aus baulicher Sicht nicht um eine Gefahrenstelle, sondern um eine individuelle Gefährdung jeder einzelnen Person aufgrund der Nichtbeachtung von vorgegebenen Fahrbahnquerungen." Nichtsdestotrotz prüfe die Stadt derzeit, ob man mit einem speziellen Beton-Pflaster, sogenannte "Bischofsmützen", die Kante gekennzeichnet werden könnte.