Von Anica Edinger

Heidelberg. Die Stadt hat in den vergangenen Monaten im großen Stil Laien-Selbsttests bestellt – ohne die vorherige Zustimmung des Gemeinderats. Wie es zu diesen Eilentscheidungen kam, und was das genau die Stadt gekostet hat, darüber informierte Oberbürgermeister Eckart Würzner nun die Stadträte im Haupt- und Finanzausschuss.

Konkret ging es um eine Eilentscheidung des Oberbürgermeisters zur kurzfristigen Beschaffung von zertifizierten Antigen-Schnelltests vom 24. März. Die dritte Welle stand noch an ihrem Beginn, zur Eindämmung der Fallzahlen sei neben dem Impfangebot die regelmäßige und flächendeckende Durchführung von Schnelltestungen ein wirksames Mittel, um Infektionen frühzeitig zu erkennen und Ansteckungen zu verhindern, heißt es vonseiten der Verwaltung.

Doch um im großen Stil zu testen, wurden eben auch in großem Stil Tests benötigt – und zwar schnell. Zum Zeitpunkt der Eilentscheidung sei die Nachfrage nach den Selbsttests groß gewesen, größer als das Angebot. "Großaufträge durch Discounter mit vertraglich geregelten Konventionalstrafen sowie Großbeschaffungen des Bundes dominieren den Markt und reduzieren die möglichen Handelsmengen freier Zulieferer", schreibt die Verwaltung in einer Informationsvorlage. Bei einer entsprechenden Marktrecherche seitens der Stadt konnten aus diesem Grund von keinem Lieferanten die Lieferung der entsprechend benötigten Mengen bis Anfang April verbindlich zugesagt werden.

Da kam ein Angebot des Medizindiagnostikherstellers Roche Diagnostics Deutschland GmbH wie gerufen. Das sei laut Stadt nur zwei Tage gültig gewesen – bis zum 24. März, 12 Uhr – und versprach die verbindlichste Lieferoption für die damals dringend benötigten Laien-Selbsttests. Der Stückpreis betrug 4,50 Euro, ein aktuell marktüblicher Preis für die Selbsttests. Deshalb schlug die Stadt zu: Sie bestellte exakt 102.600 Corona-Schnelltests für insgesamt 549.423 Euro. Die Mitglieder des Gemeinderates seien darüber unverzüglich mit Schreiben vom 24. März informiert worden. Bis zur nächsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 14. April habe man schlicht nicht mehr warten können.

Die Tests wurden seither insbesondere für städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingesetzt, sie wurden beispielsweise auch an Kindertageseinrichtungen zum Testen von Erzieherinnen und Erzieher verteilt. Zudem könnten dank der Selbsttest weiterhin und möglichst sicher verschiedene Dienstleistungen weiter angeboten werden – insbesondere im Bereich der kritischen Infrastruktur (Wasser, Strom und Wärme).

Zusätzlich zu den bestellten 102.600 Tests hat die Stadt auch auf eigene Faust in der Woche vom 15. März 21.000 Selbsttests für Schülerinnen und Schüler, die in Präsenz unterrichtet wurden, beschafft, damit diese bis zu den Osterferien mindestens einmal wöchentlich getestet werden konnten. Die Stadt kam damit dem Land zuvor, das zum Zeitpunkt der Bestellung nicht ausreichend Tests für Schülerinnen und Schüler geliefert hatte. Wenn am kommenden Montag erstmals seit dem erneuten Lockdown im Dezember vergangenen Jahres wieder alle Schüler aller Klassenstufen im Wechselunterricht an die Schulen zurückkehren, gilt auch hier: testen, testen, testen. Zwei Mal wöchentlich, so schreibt es das Land vor, sollen sich Kinder und Jugendliche selbst auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen. Laut einem Stadtsprecher seien – Stand Freitag, 15.30 Uhr – 20.000 Test-Kits von Landesseite eingegangen. Sollte das nicht ausreichen, ist die Stadt wiederum vorbereitet: "Dann werden wir aus eigenen Beständen nachlegen", so der Stadtsprecher. Die Kosten trage dann das Land.

Wie das Testen an den Schulen abläuft, ist den jeweiligen Einrichtungen selbst überlassen. Grundschulen ist es freigestellt, ob sich Schülerinnen und Schüler vor Ort unter Aufsicht des Lehrpersonals selbst testen oder ob die Kinder ihre Test-Kits mit nach Hause nehmen dürfen.